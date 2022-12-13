助電力轉型、減排 GE：有機會與台電合作混氫、碳捕捉

台灣政府推動能源轉型，燃氣發電將於2025年取代燃煤發電成為台灣最大發電來源。奇異公司（GE）今（13）日召開記者會說明與台電、漢翔（2634）及中佳電廠所簽訂合作備忘錄（MOU）內容，且如何混氫發電、航改型渦輪協助台灣電力轉型。

據GE與台電10月簽訂的MOU，GE 將致力於為使用GE燃氣渦輪機的台電機組探索混氫發電解決方案，並擴展碳捕捉等領域的技術交流；與漢翔公司MOU將探討航改型燃氣渦輪機搭配氫能混燒發電的可行性，以及其發電效能；與中佳電廠簽署MOU探索中佳電廠及台灣其他電力公司。

談到目前與台電合作，GE表示，目前在台灣的大潭、台中及興達電廠興建燃氣機組裝置容量約10GW（10億瓦），等到完工後的發電量將佔台灣總發電量的四分之一。

對於與台電、漢翔將有甚麼合作？GE表示，公司在台灣所興建的天然氣項目非常地多，之後就會進行盤點，看是否能在混氫或是碳捕捉技術（CCUS），現階段仍在進行討論；同樣，針對漢翔航改型燃氣渦輪機合作也會再探討。

而先前台電已經與西門子能源簽署MOU，將在2025年於興達電廠達到混氫5%示範計畫。台灣區銷售總經理吳大安補充，目前台電所採用的GE燃氣機組達H等級，已證實過可以混氫燃燒5%，無須再經過驗證，但仍須要解決氫氣運輸及氣源挑戰。

另外，GE今年4月與台電簽訂六台先進的 LM2500XPRESS 燃氣渦輪機組合約，可為通霄電廠額外增加175MW（百萬瓦）電力。而該機組優點為模組化，上月來台後明年初就完成安裝， 並在啟動5分鐘發電，有助於應急供電。

國際上針對燃氣發電減排都採取混氫及CCUS的搭配。對於何者效益最高，吳大安說明，這會按照各地條件不同而有所區別。

他舉例，美國土地較大，就可以有更多空間進行CCUS；台灣電廠面積較小，就須降低CCUS比率。另一方面，台灣本身並無產氫，也須考量到製氫成本或運輸基礎設施缺乏，就會產生高發電成本，反映在電價約是現階段三倍，相較之下CCUS對於電價成本反映較相對低一點。