天宇攜手樂事綠能 搶攻AFC市場商機

儲能系統暨電池模組廠天宇（8171）及電力能源設備廠樂事綠能（1529）宣布共同簽署合作備忘錄，整合雙方專長與資源，共同開發技術領先並符合消防安全指引的儲能貨櫃系統產品，提供AFC、太陽能、漁電共生等再生能源市場。

據了解，雙方第一次合作案將於樂事綠能之桃園廠內，共同建置1.2 MW的dReg AFC案埸，完備後將參與台電交易平台中價格最優的dReg 市場。此案將使用樂事綠能之配電盤及相關機電產品，搭配由天宇設計製造的儲能電池櫃，達成在地生產組裝。

天宇自1983成立，從電源供應器、線材、鎳氫電池到3C電池模組、電動載具電池、家用儲能產品，再到2020年正式接獲美國客戶訂單，開始生產大型儲能系統，目前出貨已超過500MWh實績，成為儲能電池櫃出貨量最大的台廠，今年又增加太陽能、漁電共生、及電動巴士電池廠等事業體，而樂事綠能更是早在1978年就成立，營業項目涵蓋系統工程、配電盤、監控網路、電工器材等服務項目外，近年亦發展太陽能光電、儲能系統和貿易等。

隨著全球零碳排趨勢與政府綠能政策推動下，背景及經驗各有所長的企業充分合作，強強聯手，共同邁入國內剛起飛的儲能市場，商機無限。從首發合作的樂事桃園廠1.2MW dReg AFC案場開始，再到其全台各地的太陽能案場，未來也都將搭配儲能系統及相關建置，共創利潤的同時，雙方的策略聯盟更加緊密穩固。