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2023年Q1景氣不明朗！企業樂觀度為近五季新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
出口大幅衰退，全球景氣黯淡無光。聯合報系資料照
出口大幅衰退，全球景氣黯淡無光。聯合報系資料照

出口大幅衰退，全球景氣黯淡無光，根據yes123求職網今（13）日發布的最新調查顯示，與2022年第4季相比，展望2023年第1季景氣，企業樂觀度明顯下滑，即使還有53.2%持平看待，但資方的「淨樂觀比例」為2%，較上一季的9.8%，看法明顯變保守，而且樂觀度創近五季以來新低。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然邊境解封了，資方對2023年的景氣，卻轉趨謹慎保守。像是「外銷導向」廠商，受制全球通膨壓力，擔憂終端買氣、消費力疲弱；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，能否從1月中下旬，維持到2月底的228連假。

此外， 對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網調查顯示，合計有四成八企業透露，在2023年第1季有加薪計畫，比例不但低於2022年同期的58.3%，更創下七年新低狀態。

楊宗斌預估，由於仍保守謹慎看待「疫後經濟」前景，因此在企業調薪部分，基本原則為員工績效至上，齊頭式加薪仍屬少數。屬於非經常性薪資的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。

不過，在招募意願部分則是相對正面且樂觀。根據yes123求職網調查顯示，有高達九成的企業透露，在2023年第1季有徵才計畫，比例高於9月的調查，當時的比例為79.1%，也高於虎年首季的88.2%，創十年同期新高。

若以「產業別」進行交叉分析，2023年Q1企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有：「餐飲住宿與休閒旅遊」(95.3%)、「批發零售與貿易」(94%)、「金融保險與會計統計」(92.7%)，以及「運輸與物流倉儲」(91.3%)、「科技資訊」(90.9%)。

楊宗斌表示，各大產業在求才方面，兔年第1季屬於「內熱外冷」：雖然出現外銷訂單減少隱憂，但迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與228兩波連假效應加持，民生消費市場轉趨熱絡，勞動市場依舊處於「事求人」狀態。

上述「兔年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年11月24日到12月8日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,342份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共981份，信心水準為95%，誤差值為正負3.13%。

求職 景氣

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