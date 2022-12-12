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打炒房修法下周排審 建商公會：禁預售屋換約忽視民眾生活困難

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

針對立法院下周擬排審《平均地權條例》修法草案，對此中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（12）日表示，目前修法內容有許多不合理地方，像是私法人購屋採許可制，只是妨礙交易、造成糾紛，這不應該是打炒房的目的；他強調，別的國家都在救經濟，台灣卻還要修法打炒房，令建築界不解與搖頭。

楊玉全表示，這次《平均地權條例》修法草案內容有許多不合理的地方，例如內政部當時要將私法人購屋採許可制，是因為房地合一税1.0沒有將營利事業納管，但是在房地合一税2.0時已納入45%、35%重稅管制，再加上28%股利所得分配，因此若政府是要防堵投資客藉由公司名義炒房，但目前實質稅率已高達60.4%，相信已有遏阻效果，如果這次再修法、再限制私法人購屋，只有妨礙交易、造成糾紛，這不應該是打炒房的目的。

楊玉全強調，目前全球面臨總體經濟嚴重衰退，政府不能解決缺工、料漲問題，在金融措施上又要斷掉開發商的資金鏈，稅負成本越來越重，在市況這麼壞的情況下，別的國家都全力在救經濟，我們的政府卻還要修法打炒房，實在讓整個建築業界不解與搖頭。

炒房 房地合一

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