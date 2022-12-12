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泰福TX 01再叩美國藥證大門 FDA通知明年元月下旬查廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰福-KY（6541）今（12）日表示，生物相似藥產品TX 01（filgrastim），將再次向美國藥證叩門，美國泰福子公司日前獲美國食品暨藥物管理局（FDA）通知，FDA將於明年1月17至24日赴泰福加州聖地牙哥的GMP廠查廠。

泰福生技依據美國公共衛生服務法第351條規定，今年8月遞送生物相似藥TX 01藥證審查申請資料，隨後FDA回覆受理。

泰福生技旗下重組蛋白生物相似藥TX 01，用於癌症化學療法所引起之嗜中性白血球減少症，於2018年起開始申請美國藥證審查。此外，TX 01已獲加拿大衛生部（Health Canada, HC）批准「藥品經營許可證」 (drug establishment license, DEL)，現正積極籌備在加國上市的各項事宜。

依據Research and Markets的市場研究顯示，2021年全球filgrastim生物相似藥市場約為7億7,000萬美元，2025年全球巿場規模約為10億4,000萬美元，年複合成長率為8%。

美國 FDA

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