泰福TX 01再叩美國藥證大門 FDA通知明年元月下旬查廠

還記得你上次吃泰山八寶粥，是什麼時候？這間曾是台灣人從小吃到大的老牌食品企業，如今陷入超詭譎的經營權之爭，已是國內業界本週最熱門話題。截自本週二最新發展，公司派也已分裂。到底這場企業經營權鬥爭，起因與過程為何？為何牽拖全家股票？一文帶來最新完整分析。

2022-12-12 15:47