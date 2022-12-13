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臺大首開「理財規劃實戰班」，掌握正確理財觀念

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

您是否曾經想過，現在賺的錢夠一輩子花用嗎？如果哪天需要買車、買房、儲蓄子女的教育基金，又該如何規劃與分配您的資產呢？提早學習正確的理財規劃觀念，可以讓自己無後顧之憂，並提供您人生每一階段需要的經濟支持。

國立臺灣大學進修推廣學院將分別於112年3月3日及112年4月7日每週五晚間起，開辦「理財規劃實戰班」系列課程，課程分為「戰略篇」與「工具篇」等二篇，邀請國立臺灣大學財務金融學系所陳彥行教授親授。利用每周三小時的課程，教導您學會運用金融工具來檢視個人財務狀況，進而規劃理財策略，並逐步達成理財目標。修習本系列課程有助於思考您人生價值的優先順序，避免金融詐欺或不當行銷的負面影響，即便在有限的資源與多變的環境下，仍能順利實現您的人生夢想。

陳彥行教授為國立臺灣大學財務金融學系專任教師，研究領域為公司財務與公司永續治理，曾獲2018年臺大教學傑出教師，陳教授在臺大開設的「個人理財規劃」課程，每年都有超過千位同學搶修，被譽為值得每人都修習的課程，現在您也有機會修讀這門優質的課程。

「理財規劃實戰班」系列課程的「戰略篇」與「工具篇」課程，每篇均各規劃四次、共12小時的內容，兩個部分在學習時沒有優先順序，可以按照個人的需求選擇。「戰略篇」課程重點旨在說明如何檢視家庭財務狀況，並設定行動方案來達成理財目標；「工具篇」則強調如何妥善利用金融工具來達成理財目標。

「理財規劃實戰班--戰略篇」課程重點在教導學員學習如何檢視家庭財務狀況，並設定行動方案來達成個人的理財目標，在該課程中，您將學到如何利用運用有效的工具來檢視家庭財務報表與人生收支線，以及退休規劃與信託、消費性耐久財決策等議題，陳教授將就退休年金制度、勞退自提、退休金缺口與儲蓄計畫、以房養老與留房養老(安養信託) 、買房/租房、新車/中古車/租車何者划算?等有趣卻實用的生活議題，與學員進行詳細的說明與探討。

「理財規劃實戰班--工具篇」則強調如何妥善利用金融工具來達成理財目標，課程內容包含信用管理、保險基礎概念與壽險規劃、資產配置以及投資規劃、共同基金等，在該課程中，您將學到如何提高個人的信用分數、如何計算保單的投資報酬率、如何使用指數型基金及ETF進行資產配置、如何正確選擇共同基金等，透過本課程的學習，將協助您釐清許多坊間似是而非的投資觀念迷思。

「理財規劃實戰班」二篇課程於指定日期前完成報名繳費者，可享早鳥優惠價。同時報名二篇課程者，將另獲得額外的二千元課程折價券。如果您是臺大校友，111年底前到臺大進修推廣學院官網完成臺大校友驗證者，還可另享學費加碼折扣，請把握最後的優惠期限。更多課程訊息請捜尋【臺大推廣教育網】或洽詢(02)2362-0502。

「理財規劃實戰班－戰略篇」課程介紹網址： https://reurl.cc/33MV28
「理財規劃實戰班－工具篇」課程介紹網址： https://reurl.cc/91n8lV

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