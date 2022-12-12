引領「金融友善」神隊友！北富銀「金融友善倡議論壇」12月登場 重磅領袖雲集倡議

邁向多元且包容的未來，友善金融正式啟航！台北富邦銀行發揮金融業安定社會的力量，結合金融監督管理委員會（簡稱金管會）、金融消費評議中心、社福團體以及社會創新組織，共同探討如何運用金融核心職能，消除不平等，為創造平待友善的環境發聲。

由台北富邦銀行主辦的「金融友善倡議論壇」，將於12月20日假香格里拉遠東國際大飯店舉辦，邀集台灣金融圈、NPO的重量級領袖，一起探討公平待客與身心障礙友善的具體措施和創意實踐，擘畫屬於台灣的「金融暖實力」。

金融監理機構一呼百諾，邁向多元包容的永續未來

國際金融公司IFC報告中指出，全球人口中有百分之十五（約10億人）因身心障礙無法順暢支配收入，總金額高達近二兆美元。促進金融近用權，讓人人都能無礙享受金融服務，更有效的管理資產，推動社會的整體進步，刻不容緩。

為了營造更友善的服務環境，金管會頒訂了《金融服務業公平待客原則》，而銀行公會為確保身心障礙人士充分享有基本權利、平等及合理便利的金融服務，也訂有金融友善服務準則，落實「身心障礙者權利公約」(CRPD)，讓台灣社會邁向多元包容的永續未來。

各領域專家重磅分享 金融業「公平待客」的趨勢與使命

身心障礙者因行動、溝通上的不便，在透過金融機構尋求服務或財務規劃時，容易受到各種「友善的阻礙」，例如：視障者申辦業務時，被要求額外的見證人。

台北富邦銀行致力創造溫暖無礙的服務體驗，特別邀請金融監理相關機構、身心障礙權益團體、社會創新組織，共同探討金融業在創造無礙服務場域的各種可能，讓台灣實現真正的金融友善。

金管會銀行局副局長童政彰、財團法人金融消費評議中心董事長林志潔、台北富邦銀行總經理郭倍廷、聯合報副內容長／聯合新聞網總編輯王茂臻，都將在論壇中針對公平待客、降低弱勢理財風險、從金融服務促進友善平權等議題發表演說。

「公平待客」實踐家 北富銀分享友善與包容的企業心法

以「生活即金融，金融即生活」理念為核心的台北富邦銀行，積極打造落實友善、包容的金融平台，致力消弭障礙、推動金融平權的表現，今年更榮獲TCSA台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」。

在論壇中，台北富邦銀行資深副總經理暨行銷長吳薏菱將分享「公平待客」的實踐心法，說明如何從「心」出發，將金融平權的DNA深植於企業文化，並透過多元的行動與創新，發揮金融本業職能，建構友善包容的金融服務。

看見台灣金融軟實力！共襄盛舉串起友善平等的每一天

論壇的壓軸將由優樂地永續董事長朱竹元擔綱主持人，中華民國聾人協會常務理事牛暄文、弘道老人福利基金會執行長李若綺、黑暗對話社會企業總經理扈文傑，以及台北富邦銀行銷長吳薏菱，以「改變台灣的金融暖實力」為題，進行交流座談，透過面對面的交流，與會者將共同探討身障、高齡族群在金融服務普遍會遇到的困境，並分享如何跨領域整合

為了讓與會來賓彼創意激盪，論壇將安排精緻午茶時間利於交流分享，並設有「友善共好攤位」專區，邀請關心金融友善、永續發展的民眾共襄盛舉，串起友善平等的每一天。

【論壇資訊】⚫ 時間：2022／12／20（二） 13:00-16:00⚫ 地點：香格里拉遠東國際大飯店3F（遠東宴會廳）台北市敦化南路二段201號⚫ 論壇詳情：https://www.accupass.com/event/2212070650476547711480