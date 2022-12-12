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通膨吃掉加薪 前10月實質薪資年減0.13%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天公布10月受僱員工薪資統計，由於物價上漲壓力持續籠罩台灣，薪資漲幅被通膨吃掉。聯合報系資料照片／記者許正宏／攝影
主計總處今天公布10月受僱員工薪資統計，由於物價上漲壓力持續籠罩台灣，薪資漲幅被通膨吃掉。聯合報系資料照片／記者許正宏／攝影

行政院主計總處今天公布10月受僱員工薪資調查統計結果。雖然今年1月至10月經常性薪資為44,339元，年增2.9%，增幅創22年新高，但是扣除同期物價指數（CPI）3.04%，累計1-10月實質經常性薪資41,346元，年減0.13%，薪資成長還是被通膨吃掉，也是自106年以來、近六年同期首見負成長。

另外受到全球需求放緩影響，10月製造業加班工時13.8小時，較去年同期減2.8小時，也是連續四個月負成長，顯示製造業受出口景氣疲軟影響，業績減少，加班工時跟著下降。

1至10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4339元，較上年同期增加2.90%，增幅創90年、22年新高，但同期物價水準上升3.04%，扣除物價後，實質經常性薪資平均為4萬1346元，年減0.13%。1-10月總薪資為5萬8375元，年增3.51%，剔除物價因素後，實質總薪資5萬4434元，年增0.46%。

主計總處統計，10月底全體受僱員工人數為819.2萬，較上月底增加5千人、0.06%；與去年同月底比較，增加4.2萬人、0.51%。1-10月受僱員工人數平均816.5萬，較上年同期增加4.3萬人、0.54%，其中工業部門增加0.43%，服務業部門增0.61%。就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增1萬人，製造業增加1萬人、住宿及餐飲業增加6千人。

近期台灣出口年增率出現兩位數負成長，也反映在製造業加班工時，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，一般景氣放緩，會先從加班工時，再反映到受僱員工人數。10月加班工時年減2.8小時，一路從七月年減0.1小時、0.7小時、1.3小時到2.8小時，連續四個月減少，顯示製造業受全球需求放緩影響，10月製造業人數目前月變動減一千人，後續將再觀察。

至於疫後內需服務業薪資及就業狀況，陳惠欣表示，從今年五月疫情影響後，隨著商業活動逐漸回溫，7月住宿餐飲業受僱員工人數開始增加，10月月增加四千人，連續四個月成長，累計7月到10月增加1.8萬人。10月經常性薪資增加0.68%。

若觀察內需相關產業，去除季節因素後，1-10月經常薪資住宿餐飲業年增5.59%，其他服務業年增6.81%、運輸倉儲業年增3.68%、藝術休閒娛樂業年增3.65%。

薪資 製造業

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