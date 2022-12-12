出口雙位數衰退成隱憂 央行本周升息半碼添變數

出口陷衰退陰霾，經濟走緩下，央行周四將舉行第四季理監事會議，市場多預期升半碼（1碼為0.25個百分點）機率高，但也有學者點出關鍵，11月我國出口已出現雙位數衰退，第四季不僅旺季不旺，甚至可能罕見出現衰退，確實可能讓央行決策陷入兩難，暫停不升息可能也已成為央行選項之一。

央行今年以來季季升息，第一季升息1碼後，第二、三季也各升息半碼，合計已升息兩碼，並搭配調升存款準備率兩碼。央行本周將舉行今年最後一次利率決策會議，會中決議備受市場關注，有部分學者認為，央行已出現「不升息」的理由。

目前我國通膨率仍在2%以上，但經濟走緩、出口已陷入衰退，本次央行總裁楊金龍任期屆滿前的「期末考」，如何決定升息難度頗高。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美國勞動市場數據仍強勁，Fed還有籌碼在12月升息兩碼，至少至明年上半年會維持升息步調，但升息影響有累積性，本周Fed再升兩碼後，美國貸款利率恐衝上6.5%，對美國民眾影響持續擴大，若美國消費力道趨緩，對中國大陸出口影響勢必很大，連帶影響到我國外需動能。

吳大任表示，台灣11月出口衰退，第4季也很不樂觀，後續出口動能只會愈來愈差，美國劇烈升息使消費力開始走弱，9月開始美國進口值已下降，整體而言，對我國出口的影響「才剛開始」，且不只有美國因素，還有歐洲、大陸出口不振，都將影響我國外貿表現，加上我國CPI年增率已明顯下降，都將是央行第4季不跟進升息的理由。

他也提到，市場認為央行要升息，主要是考量到「利差因素」，但Fed再升息兩碼，今年累計升息17碼，央行再跟進兩碼，對利差改善意義不大；近兩個月美國持續升息，雖然央行沒有動作，台幣仍反彈升值，顯示台幣匯率不完全受利差影響，若經濟顧好，外資熱錢仍會回流，「經濟顧好才是重點」，呼籲央行不應持續跟進升息。

不過，台經院研究員邱達生則認為，央行若升息半碼等於是「統統顧到」，一方面顧及利差、通膨，美國再升兩碼後利率將升至4.5%，前一次利率在此水準已是2007年，央行跟進升息半碼，除了是不希望台幣再回貶、增加廠商負擔；但另一方面也有考量經濟趨緩問題，也希望就業市場維持水準，經濟持續復甦，半碼應是央行最佳可能選項。

他也認為，此次升息後央行將開始按兵不動，後續出口表現恐不會樂觀，加上明年3月國內通膨壓力應已明顯趨緩，央行升息必要性已不大，研判本周就是央行的「Final Curtain Call（最後謝幕）」，明年利率不會再調升。