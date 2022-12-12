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製造業景氣降溫 10月製造業加班工時連四個月減少

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

全球經濟下行風險持續升溫，已開始衝擊我國製造業。主計總處今（12）日發布10月勞動供需市場相關指標，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣今（12）日坦言，「全球景氣降溫影響我國製造業，部分指標確實開始有反應了」。

陳惠欣指出，10月製造業受僱員工人數月減1,000人，9月則是月減5,000人，但過往僅2021年的11、12月是呈現人數減少，2016年~2020年的第4季製造業受僱員工人數都是呈現增加，但是今年10月製造業受僱員工人數已開始反應，將持續觀察後續製造業受僱員工人數變化情形。

另在加班工時部分，陳惠欣指出，10月製造業受僱員工加班工時13.8小時，年減2.8小時，已是連續四個月呈現負成長，自7月年減0.1小時、8月年減0.7小時、9月年減1.3小時，10月加班工時的減幅又再擴大，顯示製造業景氣開始受全球經濟成長放緩衝擊。

製造業 工時 加班

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