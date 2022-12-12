青安貸款利率減半碼擬延1年 待政院核定後公布

青安房貸優惠政策今年底將到期，是否延長受關注，財政部長蘇建榮今（12）日在立院表示，青安貸款延長方案已報院，擬延長2年時間，而利率減升半碼優惠也可望延續，但要由行政院核定。據悉，財政部提報方案，青安貸款減半碼優惠擬延長1年，但這部分要等行政院拍板才可確定。

青年安心成家購屋貸款自2010年12月推出，財政部國庫署統計，至今年8月底止，青安貸款已協助32萬9309戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額1兆3592億元；目前實際承貸約18萬戶。

青安貸款實施期程至今年底止，財政部上月底已將延長方案報行政院核定。蘇建榮今天赴立院財委會備詢，朝野立委都關注青安貸款優惠是否延長，蘇建榮表示，青安貸款延長方案已報行政院核定，期程擬延長2年，至於利息方面也可望延長減升半碼優惠，目前行政院態度也朝延續方向。

據悉，財政部報院方案是青安貸款減半碼優惠擬延長1年，不過，這部分還是要等行政院核定才可正式確定。

但財政部官員強調，強調利率減碼調升多久無法對外說明，還是要等政院核定，目前來看公股銀行反映問題不大，政院應會通盤考慮，最後還是要以最終核定版本為主，希望今年底前可核定。

有公股銀行人士說，青安貸款減半碼優惠延長1年，對於泛公股銀行雖有影響，但其實影響也不大，而青安貸款占比較高的台銀、土銀受影響就相對較多，延長1年多少有壓力；另有公股銀行高層認為，目前築巢優利貸目前利率1.81%，青安減碼後低至1.775%，使許多公務員轉而申請青安，市場其實有點扭曲。

現行青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，自央行9月升息後為1.345%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%。