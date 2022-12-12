通膨吃掉加薪！1至10月實質薪資年減0.13%

行政院主計總處今（12）日發布10月受僱員工薪資調查統計結果。雖然今年1月至10月經常性薪資為44,339元，年增2.90%，增幅不小；但在考量消費者物價指數（CPI）後，今年1月至10月實質經常性薪資41,346元，年減0.13%，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，衝擊購買力。

【中央社／台北12日電】

主計總處今天公布10月受僱員工薪資統計，由於物價上漲壓力持續籠罩台灣，薪資漲幅被通膨吃掉，今年前10月實質經常性薪資新台幣4萬1346元，仍負成長0.13%。

主計總處統計，10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4528元，月增0.30%，年增率為2.15%。

不過今年以來通膨壓力高漲，導致前10月實質經常性薪資落入負成長、年減0.13%，也是近6年同期首度負成長，但實質總薪資維持正成長、年增0.46%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，其實前10月經常性薪資平均4萬4339元，年增2.90%，創下民國90年以來同期最大漲幅，但受到今年前10月物價上漲3.04%、漲勢較顯著的影響，實質經常性薪資還是落入負成長。