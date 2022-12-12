泰山賣全家股啟示：老字號恐易主，誰還記得八寶粥？

還記得你上次吃泰山八寶粥，是什麼時候？這間曾是台灣人從小吃到大的老牌食品企業，如今陷入超詭譎的經營權之爭，已是國內業界本週最熱門話題。截自本週二最新發展，公司派也已分裂。到底這場企業經營權鬥爭，起因與過程為何？為何牽拖全家股票？一文帶來最新完整分析。

泰山（1218）經營權之爭成定局？公司派詹家72小時內祭出「焦土政策」，出脫旗下金雞母全家（5903）4萬3300張股票，總交易額約80.97億元，惹得大股東龍邦（2514）震怒，揚言提告，也讓這場公司經營權之戰，成為國內業界本週最熱門的八卦話題。

截自本週二最新發展是，泰山總裁暨名譽董事長詹仁道6日出席活動時鬆口部分家族成員已經賣股給龍邦，意即公司派分裂，加上龍邦目前持股已屆46.92%，奪下泰山經營權可謂十拿九穩，卻不見得開心。

1950年成立，八寶粥與仙草蜜為知名產品

回頭來看，泰山成立於1950年，由詹玉柱四兄弟在員林起家，主要業務是食品廠，靠著沙拉油、蓄養飼料和罐頭建立起事業王國。而最為台灣人熟悉的產品，莫過於仙草蜜、八寶粥等罐裝甜品，是許多人兒時記憶，也常常在中元節祭拜時看到這些產品的身影。

而在1999年，泰山為了切入零售通路市場，用持股方式投資全家便利商店，多年來已成該集團的獲利金雞母。反觀泰山原來的食品系列，近年在市場上已不如以往耀眼。

泰山董事會除了宣布將出脫全家股票外，也指出要更新擴大產能，看好長銷品八寶粥將在台灣熟齡市場大有斬獲。這兩個決議都為市場派反對。

也因此，在公司派秒出脫賺錢利器全家後，泰山僅剩穩定的本業食品收入，龍邦即便如願取得經營權，目前看來是食之無味、棄之可惜。

至於過去曾傳出龍邦結盟東森（2614）集團總裁王令麟意圖吃下泰山，接收更多全家的線下通路；東森對此表示，未牽涉任何股權或股票交易，東森只會單純和全家合作上架商品，進行線上與線下的整合。

另一方面，泰山出脫的全家股票究竟是誰接手？傳出最可能透過同樣握有泰山股權的三洋維士比（三洋藥品工業）牽線，由私募基金承接。

由於三洋藥品工業是全家的第三大股東，此時協助泰山將手上的全家股票「換手」放到私募基金，雙方對全家的經營決策影響力將更為緊密。

龍邦連兩天發布聲明，對泰山賣股超火

泰山2日突襲公告擬轉讓超過4萬多張全家持股，不到3天，5日旋即召開重訊記者會，但副總經理雷松青將近90秒讀稿後，轉身離開現場，完全不給提問，留下錯愕的記者群。

雷松青僅稱，為活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構，12月2日董事會決議通過，授權董事長處分不超過4萬3500張範圍內的全家股票，當天已完成內部人轉讓並申告，並發布重大訊息公告，透過鉅額逐筆交易4萬3300張，總金額約80.97億元，處分利益54.53億元。

泰山的重訊記者會後，龍邦連續兩天發布聲明，質疑泰山為何不敢說清楚將全家的股票賣給誰？又是什麼原因非要選在全家目前股價相對低點時賣出？是否根本為特定人之交易？

龍邦直批，泰山此舉嚴重損害公司商譽，更漠視廣大股東權益，會研擬依法提告。

針對龍邦指控，泰山於6日深夜回應，出售業外轉投資，經營團隊可以更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，且處分之收益未來可用於本業相關之投資。

泰山聲明強調，泰山處分全家股權係透過鉅額逐筆交易方式成交，無從得知交易對象，已竭誠將訊息披露，並無任何欺瞞投資大眾或董事會之情事。

市場派龍邦，原持股比重為42.16％，旗下保勝投資5日再砸12.5億元買進泰山股權，總持股如今到達46.92%，躍居泰山第一大股東。

龍邦持股短時間內增加4.76個百分點，主要應是來自以詹仁道為首的詹家二代老大家族。

面對公司派分裂，恐丟失泰山的經營權，詹仁道相當淡定，認為上市公司經營權輪轉很正常。

公司派突賣全家股票，牽制市場派覬覦

泰山公司派這次突襲不惜「玉石俱焚」，拋售收購者有興趣資產，降低公司吸引力，削弱收購者的動機；但為何泰山選在此時高調出脫全家股票？

市場人士分析，公司派認為出脫全家股票後，至少有80億元現金落袋，充實「彈藥庫」，除了用來收購股票，也能比照過往同樣陷入經營權之爭的長榮（2603）減資，將處分利益配發股東

更重要的是，全家一直是泰山的金雞母，公司派可藉此牽制市場派，並阻斷覬覦，即使最後丟失經營權，龍邦獲得的好處也會銳減，因為泰山少了全家曾最高達到七成的稅後純益挹注，公司價值會明顯降低。

加上龍邦應是以高價收購股票，之後將有明顯的資本利損。

召開臨時股東會改選董事，正當性備受質疑

即便如此，據悉龍邦仍打算儘速召開臨時股東會，爭奪經營權。

泰山去年12月才召開臨時股東會全面改選董事，公司派和市場派合議推選6席董事及3席獨董。

泰山當時拿下4席董事，2席獨董、龍邦則取得2席董事，1席獨董。雖然市場派有意再次改選董事，但泰山本屆董事任期尚有2年，遭疑正當性與合法性。

泰山經營權之爭愈演愈烈，國立台北商業大學企業管理系副教授李禮仲10月間也投書媒體，認為金管會既已宣布修正《光洋科條款》，禁止獨董單獨召開股臨會，更不應漠視此案。

李禮仲當時也呼籲金管會應敦促立法院儘速修正《證交法》，設有審計委員會的公司，監察權應依法回歸由審計委員會合議行使，終結獨董獨立行使股東會召集權引發的亂象。

深陷經營權風波的泰山，5日發布重訊當天，股價直接跌停，反倒是龍邦逆勢漲停；但隔天兩家公司股價雙雙下跌，顯見市場資訊紊亂，已動搖股民信心。

不過，對於多數台灣人來說，泰山八寶粥、仙草蜜等，曾是從小吃到大的熟悉回憶。但如今，看了這些複雜的企業爭鬥，誰還記得泰山當年的榮光？只能放在記憶中了。

（本文出自2022.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）