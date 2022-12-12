國發會：首屆淨零城市展 2023年3月登場

國發會今（12）日表示，為顯現政府推動淨零轉型的決心，國發會將參與明年3月登場的首屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」，活動規劃於2023年3月28日至31日在南港展覽館2館舉辦。

國發會表示，為因應氣候變遷，淨零排放已成國際重要趨勢。去年蔡總統宣示2050淨零轉型為台灣目標，行政部門國發會與環保署、經濟部、交通部、內政部、國科會、農委會、金管會、數位發展部等相關部會密切合作，於今年3月正式公布「淨零排放轉型路徑」文件，已正式啟動轉型行動。政府刻正規劃「十二項關鍵戰略」，近期將提出具體行動方案。

國發會指出，根據國際能源總署估計，全球城市的能源消耗占全球溫室氣體的67%，預計到2030將上升到74%。因而城市是對抗氣候變遷的第一線，也是淨零排放的重要實踐場域。透過展會可鏈結國內外城市力量來分享淨零排放的經驗與方法可加快我國淨零工作的腳步，同時藉由產業界所推出的各種淨零解決方案，來協助我國的數位轉型及綠色轉型。

國發會表示，淨零轉型關係到未來30年的經濟發展，台北智慧城市展是表現台灣產業轉型很成功的展會，現在已經是國際間非常知名的智慧城市展，透過明年3月智慧城市展期間，國發會將與台北市電腦公會共同合作舉辦第一屆「2050淨零城市展」，期望各界一同參加展會，促進淨零轉型的合作與經驗分享。

台北市電腦公會副總幹事黃鋆鋇指出，智慧城市展是物聯網產業展，展示最新科技物聯網在智慧交通、智慧醫療、智慧建築、智慧政府、智慧教育、智慧防災及智慧節能等各個領域的應用，自2014起舉辦，明年3月將舉辦第十屆展會，台北市、桃園市及高雄市三個市政府都是該展的共同主辦單位。

過去九年來共有77國349個城市的254位市長或副市長參加展會相關活動，大大提高展會的國際知名度。明年起，台北市電腦公會將跟國發會合作辦理「淨零城市展」，將邀請更多已經宣示淨零目標的城市來台交流，擴大淨零工作的國際交流。