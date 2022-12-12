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不演了？高嘉瑜質問王美花二個月後還在嗎 王尬笑這樣回應

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
高嘉瑜立馬回「兩個月部長你還在嗎？」，王美花也回覆「我不知道！」，兩人持續在質詢台上尷尬大笑數秒。截取自立法院直播
高嘉瑜立馬回「兩個月部長你還在嗎？」，王美花也回覆「我不知道！」，兩人持續在質詢台上尷尬大笑數秒。截取自立法院直播

立法院經濟委員會今（12）日進行《產業創新條例》第10條之2草案審查，民進黨立委高嘉瑜於台上詢問保健食品進口關稅，經濟部王美花承諾會在兩個月內給答覆，高嘉瑜立馬回「兩個月部長你還在嗎？」，王美花也回覆「我不知道！」，兩人持續在質詢台上尷尬大笑數秒。

高嘉瑜天外飛來一筆詢問王美花去留，不僅讓現場官員傻住，在場同黨立委、經委會召委賴瑞隆也在台上搖頭。

高嘉瑜質詢提出，保健食品進口關稅30%，比香菸27%、汽車17.5%還要高，更是比美國、中國大陸其他國家還要高，影響到民眾健康基本權益，財政部說是經濟部工業局因為產業沒有具體降稅評估報告而反對調整稅率，而經濟部又說是尊重財政部關務署權責。

高嘉瑜質疑，高關稅是要保護國內生技公司、保健食品廠商，但這些廠商都享有高獲利，希望經濟部提出解方。對此，王美花說，自己不清楚有這段爭執，要花一點時間了解一下緣由，承諾兩個月時間會答覆。高嘉瑜則說「兩個月部長你還在嗎？」，王美花也回覆「我不知道！」

高嘉瑜 王美花 經濟部

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