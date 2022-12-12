《產業創新條例》第10條之2草案審查 王美花：無獨厚特定公司

行政院上月通過《產業創新條例》第10條之2增訂草案，又被認為是「台版晶片法案」。立法院經濟委員會今（12）日審查草案，經濟部長王美花報告強調，第10條之2並非只適用於半導體，包括電動車、5G產業等均有機會，並無獨厚特定公司及產業。

據產創條例草案可分為兩種投資抵減，分別為前瞻創新研發投資抵減，抵減率為當年度25%；購置用於先進製程之設備投資抵減，抵減率為當年度5%，且無設備設限金額。

對於適用資格，公司當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，也就依照經濟合作暨發展組織（OECD）最低稅負，2023年為12%、2024年起原則為15%。

民進黨立委鍾佳濱詢問，目前預估稅損為382.9億元，用等額支出法則計算，採補貼預算可能會達到660億元，對於為何台灣不選擇編預算補貼，而是給投抵？財政部次長李慶華說，如果是編預算補助花的預算會更大，因為租稅優惠會有誘發性效果，促進產業投資會帶來其他稅收。

然而，許多立法委員仍認為，草案對租稅抵減影響規模、涉及適用資格的關鍵供應鏈及先進製程探討定義模糊，頻頻追問。

但無論是經濟部或是財政部都表示，因為後續研究規模會在子法再進一步研究，並說因為牽涉OECD的12%最低稅率門檻，後續須依照各產業情勢去了解；另外，哪些技術適用第10條之2將交由專家、學者組成審查會來定義。

此外，王美花補充，台灣除了產創條例第10條之2的投抵，產業也可以依照自己的資格去申請產創條例10之1，該條大中小企業均可以適用。

許多委員對於產創條例第10條之2優惠較美國、日本及南韓針對半導體產業弱，如何保護台灣產業？王美花則說，台灣本身具有完整半導體產業供應鏈，與其他國家要建立或是重建產業的任務不同，因此更重要是把關鍵產業持續領先競爭對手。