長照基金進帳842億 創高

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

稅收超徵不僅是國庫、地方財源利多，也挹注長照基金財源。今年截至11月，稅收已有842億元撥入長照基金，創歷年新高，且已遠超過今年全年預算數，年增33.9%，其中又以房地合一稅為主要動力。

《長期照顧服務法》自2017年6月3日實施後，設置長照基金，採稅收制，來自稅收的財源包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額，合計四項稅目，再加上菸捐、政府預算撥充等組成長照基金。

在稅收財源方面，財政部公布截至11月，累計撥入長照基金的稅收共842億元，較去年同期大增213億元，年增33.9%。其中有449億元來自房地合一稅，264億元來自菸稅，129億元來自遺產稅及贈與稅。

房地合一 長照

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