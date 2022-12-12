地方「超徵紅包」 可望獲配500億

財政部預估今年總稅收將超過預算數（簡稱超徵）4,500億元，將創新高，地方政府每年最期待的第13次統籌分配稅款撥付，可望在農曆春節前入帳，挹注年關財源。據估算，明年春節前這包「超徵紅包」可望刷新紀錄，挑戰500億元以上。

中央普通統籌分配稅款會依據每年的通知分配金額，按月平均發放給各地方政府，若當年度稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，中央會在隔年1月決算後，加發一筆統籌稅款，通常趕在春節前撥付，協助地方年關資金調度。

國庫署官員表示，今年稅收表現亮眼，目前看來，明年1月的第13次統籌分配稅款撥付，「應可樂觀期待。」不過實際情況，仍要待關帳決算後才會定案，地方政府仍應審慎評估財政，落實開源節流。

官員也表示，雖然今年仍有疫情「亂流」，但整體稅收不至於受到太大影響，截至10月，各月普通統籌分配稅款皆正常撥付，並無減撥情形。

依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。

若以最新稅收統計來估算今年統籌分配稅款收入，截至11月，所得稅約挹注1,600億元，貨物稅約130億元，營業稅約1,900億元，土增稅約30億元，合計統籌稅款收入已達3,660億元，其中6%保留作特別統籌分配稅款，剩餘的普通統籌稅款約3,440億元。

若以每月撥付地方約241.7億元來計，全年例行撥付合計約2,900億元；而今年前11月的普通統籌分配稅款已收入3,440億元，明年春節前的超徵紅包可望挑戰500億元以上。

其中所得稅受惠於公司獲利增加，暫繳營所稅款也成長，今年收入也跟著顯著成長，是稅收超預算的主要功臣，也帶動統籌分配稅款收入成長；營業稅在產銷活動穩定下，稅收穩定達標。

然而貨物稅因應通膨，祭出汽柴油減稅措施，影響稅收，今年難以達成預算目標；土增稅也在房市下修的情況下，今年稅收表現相對黯淡。

官員表示，統籌分配稅款各項稅源有增有減，尚難預估實際超過預算數情形，要等明年關帳、決算後才能計算。