內閣將改組 健保部分負擔新制添變數

部分負擔新制是否上路、何時實施出現變數。因內閣將在立院會期結束後改組，健保部分負擔新制何時上路，將交由新內閣決定。醫界憂心，因執政黨九合一敗選，明年還有總統大選，健保部分負擔新制恐將胎死腹中。

健保部分負擔新制原預訂2022年5月中實施，但遭逢本土疫情衝擊而暫緩實施，疫情趨緩後，又因九合一選舉推遲，薛瑞元曾一度鬆口預告明年第1季要實施；而選舉落幕後，現又因內閣恐將改組，部分負擔新制是否實施出現變數。

聽聞部分負擔新制何時實施將交由新內閣決定，醫界大失所望。一位醫界人士私下擔憂地說，他選前就預判部分負擔新制可能難上路，「若執政黨選贏，沉浸在勝利氛圍中，怎麼可能宣布實施？若敗選更不會實施，接下來還有總統大選」。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，部分負擔新制歷經二年討論，在健保會達成共識，目的是要讓民眾有付費意識，輕症多付一點錢，民眾也負擔得起，以避免過度使用，他感嘆，「如果連這一小步都跨不出去，如何改革健保？」

醫界及學界疾呼健保部分負擔新制能盡快實施。根據規畫，部分負擔新制實施，可為健保節省約百億元支出，影響人數近千萬人，亦即民眾在看診、藥費多負擔一點點，節省經費可移至偏鄉醫療或重症治療上。

衛生福利部長薛瑞元上周一出席立法院社福衛環委員會時公開表示，因內閣可能改組，他不宜在改組前倉促決定部分負擔新制上路時間，將交由新內閣來決定。但行政院發言人羅秉成則表示，部分負擔新制何時上路屬衛福部部務，尊重衛福部對該案處理時機之決定。