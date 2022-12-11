前11月預算盈餘 超標26%

美國迅猛升息，我國中央銀行持有大量美國公債，殖利率收益走高，連帶成了升息受惠機構。不但今年全年預算目標已提前達陣，且設下明年要賺1,596億7,866萬元的年度新高目標。

我國外匯存底餘額11月底約5,522億美元，隨著投資標的也就是高信評國家的10年期公債到期，央行每年可以再投資的新錢大約外匯存底的十分之一。美國迅猛升息，央行新錢投報率水漲船高。

立法院財委會本周一（12日）將審查央行2023年預算，央行書面報告昨日出爐，文中提到，今年前11月央行已經賺了1,946億3,552萬元，對照今年預算盈餘目標1,534億622萬元，超額達成率26.9%，並且賺逾今年繳庫目標1,750億80萬元。

書面報告談到，央行明年預算盈餘目標1,596億7,866萬元，除了提存法定等公積319億5,370萬元，餘數連同前年度累積盈餘523億，共計1,800億2,496萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

中央銀行官員解釋，為避免當年度獲利壓力太大，行政院有規畫，上個年度賺的超過預算目標的部分，扣除應提法定公積後，餘數保留到下個年度繳庫。換言之，523億元為央行預估今年全年可以多賺的金額。

央行當年度繳庫金額包含兩部分：當年度賺的（年度預算盈餘）、上個年度賺超過預算目標的，這兩部分，明年預算數合計1,800億2,496萬元，比今年繳庫預算數1,750億80萬元及去年的1,650億2,269萬元都高。

這也是央行揮別過去兩年，新冠疫情、地緣政治等影響，繳庫金額走低後，再次重返長年維持的每年約1,800億元繳庫水準。

同樣投資債券，壽險業慘兮兮，央行卻獲利良好，為何有此差異？央行官員表示，央行財報也要遵守IFRS原則，不過央行把99.9%投資部位擺在AC，也就是持有到期、以領息為目的，因而不受市場評價影響，僅極少部分為了訓練交易員，才擺在FVTPL。

央行投資不買股票、不買公司債，只買高評等公債，尤其是10年期美國公債，投資目的在領利息，反倒繳出好成績。