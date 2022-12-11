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周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

央行周四開會 估升息半碼

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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中央銀行將於本周四（15日）召開今（2022）年最後一場理監事會議，市場預期，本季以宣布升息半碼（0.125個百分點）的機率最高，明年利率將會按兵不動；此外，市場也預估，央行本季理事會將下修明年經濟成長率通膨率預估值。

央行總裁楊金龍近日透露，「國際機構預測，明年美、歐、英等國通膨居高，經濟轉呈微弱成長或小幅衰退；若未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。」市場以此研判，台灣央行本波升息循環可能在明年畫下休止符。

楊金龍表示，展望明年，供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，原油等原物料價格將回跌，央行第3季預測明年台灣通膨率為1.88%，因明年國際景氣趨緩，制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.9%。

主要經濟體積極緊縮貨幣政策的外溢效應及國際景氣趨緩影響，預期第4季出口負成長與投資動能趨緩，市場預估，央行本季理事會將下修明年經濟成長率、通膨率預估值。

根據S&P Global Market Intelligence預測，明年台灣通膨率、經濟成長率分別為1.9%、2.2%。

為對抗通膨，今年以來央行已三度調升政策利率共0.5個百分點；並二度調升新台幣存款準備率，共0.5個百分點。

央行指出，今年1月至10月平均CPI年增率為3.04%，主因食物類、油料費及耐久性消費品，如家電、汽車等價格上漲，使CPI年增率約上升2個百分點，貢獻約65%。

通膨 央行 經濟成長率

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