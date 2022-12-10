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台電今響應太魯閣峽谷馬拉松 走出戶外推節電

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
太魯閣峽谷馬拉松今年超過1.3萬人參與，自上午6時25分起分四梯次起跑，現場由台電副總經理陳銘樹（中）與各界貴賓共同為跑友鳴槍加油。 圖／台電提供
太魯閣峽谷馬拉松今年超過1.3萬人參與，自上午6時25分起分四梯次起跑，現場由台電副總經理陳銘樹（中）與各界貴賓共同為跑友鳴槍加油。 圖／台電提供

台電持續推廣節電，近年全台走透透結合在地特色推系列活動，繼7月與故宮南院合辦實境解謎遊戲，8月結合基隆潮境海灣節、9月赴新竹國際風箏節推趣味活動，今（10）日移師花蓮，首度結合太魯閣峽谷馬拉松舉行「節電花路覓」活動，現場亦融入節電互動闖關遊戲，讓參與跑友除在被譽為「最美賽道」的太魯閣國家公園內奔跑，還可把露營帳篷、超夯台電文創人孔蓋造型杯墊及可愛「電寶」玩偶等限量好康禮物一起帶回家。

太魯閣峽谷馬拉松（簡稱太馬）自2000年起每年舉辦，被譽為全台最美賽道，也是全球唯一峽谷馬拉松，今年逾1.3萬人共襄盛舉，賽事分為全馬（42.195公里）、半馬（21.0975公里）、逍遙馬（12公里）及快樂馬（5公里）四組，自上午6時25分起分四梯次起跑，現場由台電副總經理陳銘樹與各界貴賓共同為跑友鳴槍加油，全程從東西橫貫公路牌樓啟程，沿立霧溪畔和中部橫貫公路，抵達天祥後折返，最終回到太魯閣遊客中心。

太馬自去年起提供可重複使用的環保運動水杯，全程不提供一次性餐具，估計減少上萬個塑膠垃圾，因而也被稱作綠色馬拉松。台電表示，台電持續結合多元在地活動推廣節電，鼓勵民眾走出戶外貼近大自然，與太馬理念不謀而合，而這次太馬賽事途中，跑者可看見太魯閣溪畔壩，也是台電東部發電廠立霧機組利用立霧溪水發電的永續再生能源，每年提供約1.65億度綠電，等同近四萬個家戶一年用電量。

台電今年首度結合太馬賽事，賽道中著名景點如望海亭、長春祠旁設有網美打卡點以及節電吉祥物「電寶」，讓不少跑友趁機自拍打卡兌換限量紀念明信片，現場也有YOYO台家族哥哥姊姊到場炒熱氣氛，而台電更於終點旁的太魯閣遊客中心旁設置節電推廣攤位，融入節電互動闖關遊戲，讓參與民眾開心跑步之餘，同時可把露營帳篷、超夯台電文創人孔蓋造型杯墊及可愛「電寶」玩偶等好康禮物一起帶回家。

面對冬季來臨，台電也傳授節電妙招，台電提醒，電熱水瓶常是隱形「吃電怪獸」，建議選用能源效率1級產品，外出記得關電源、拔插頭，更可善用省電定時、水溫控制功能或改用快煮壺搭配保溫瓶，讓冬天一樣溫暖又省荷包。

太魯閣峽谷馬拉松全程共42.195公里，從東西橫貫公路牌樓啟程，沿立霧溪畔和中部橫貫公路，抵達天祥後折返，最終回到太魯閣遊客中心。 圖／台電提供
太魯閣峽谷馬拉松全程共42.195公里，從東西橫貫公路牌樓啟程，沿立霧溪畔和中部橫貫公路，抵達天祥後折返，最終回到太魯閣遊客中心。 圖／台電提供

台電 節電 太魯閣國家公園

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