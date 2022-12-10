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媒體議價對話 籲立法前提高分潤
媒體議價會議昨天進入第三場，由Meta與平面媒體會談，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會提出兩立場，第一，兩公會認為仍有立法必要，呼籲政府、新聞產業、數位平台皆應積極推動立法，兩公會將提具體方向供參考，第二，呼籲Meta提出具體的共榮雙贏方案。
數位部昨天與文化部共同召開第三場媒體業與大型數位平台對話會議，由Meta五名代表與新聞媒體業者對話。
台北市報業商業同業公會指出，樂意與跨國數位平台建立策略夥伴關係，惟互惠、共榮必須雙方有感。在立法尚未完成前，可以先針對廣告分潤、新聞點閱分潤機制等，給予新聞媒體較高權數。
台北市雜誌商業同業公會則表達，尚未完成立法前，希望主管機關會同媒體公會，與跨國平台業者協商廣告分潤金額的額度與分配方式、廣告分潤機制透明化，中期希望推媒體議價立法及設立特別基金。
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