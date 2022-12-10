國保雙漲 衝擊271萬人

衛福部昨（9）日宣布，自明年1月1日起，國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為1萬9,761元，每人每月自付保險費將增加72到144元，預估受影響人數約271萬人，每年可增加約24億元保費收入。專家表示，國保雙漲壓力大，民眾生活辛苦，建議政府應擴大就業機會，增加國人薪資水平。

衛福部指出，根據今年9月國保財務精算，依精算日，即去年10月1日基金餘額4,656億元，不足以支付未來20年的保險給付9,593億元，依「國民年金法」規定調整保費費率，從原先的9.5%，自明年1月1日調高為10%。

至於月投保金額，自2015年迄今維持1萬8,282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即依該成長率調整；2014年10月至今年9月的CPI累計成長率為8.09%，所以自明年1月1日起，調整月投保金額為1萬9,761元。

衛福部社會保險司長商東福說，明年國保費率調整後，一般民眾自付保險費從1,042元增為1,186元，多付144元，所得未達兩倍標準及輕度身心障礙者則多付107元，另中低收入戶、中度身心障礙及所得未達1.5倍標準者則多付72元。

淡江大學保險學系副教授郝充仁說，國民年金依法雙漲，與今年通膨有關，對65歲以上長者來說，可多領一點錢對抗通膨；但對繳交國保的民眾來說，薪水未漲，物價一直漲、國保保費又漲，是雙重壓力。