電動機車補助 延長四年

國發會今年3月公布「淨零碳排路徑」，運具電氣化也是減碳重點。眼看經濟部電動機車產業補助實施要點將於今（10）日落日，經濟部昨日宣布已向行政院爭取最新一期補助計畫，從2023年到2026年共計四年，匡列58.85億元，補助金額也與過往方案一致。

「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」將於今日落日，日前便已傳出經濟部及行政院將為了響應運具電氣化，讓電動機車補助方案延續。

經濟部表示，在廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」，已獲行政院支持及核定，從2023到2026年計四年，共匡列58.85億元經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

據補助計畫，重型及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元。