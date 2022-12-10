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中經院下修經濟成長率

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
圖／經濟日報提供
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中華經濟研究院昨（9）日發布最新台灣經濟預測，對今、明年成長率雙雙下修。2022年台灣經濟成長率為3.04%，較上次預測值下修0.24個百分點，並預估2023年台灣經濟成長率2.72%，持續今年的下行趨勢，也較上次預測值下修0.09個百分點。

中經院分析，外部因素仍是主要不確定因素，包括俄烏戰爭仍未平息、美國通膨未達標，以及美國聯準會持續升息、美中貿易科技戰劍拔弩張等，全球經濟成長率預估低於2%，低成長造成國際貿易成長衰退，進而衝擊台灣經濟，使得國內的經濟成長模式呈現「內平外冷」情形。

中經院昨舉辦「2023年經濟展望論壇-全球景氣震盪之挑戰與契機」，並發布最新經濟預測。中經院院長張傳章表示，全球景氣轉趨黯淡，亦有多重下行風險，加上節節攀升的通膨危機，台灣也隨國際景氣疲弱，出現經濟成長下修現象。雖然中經院再次下修2022年台灣經濟成長率，但成長仍可望突破3%，為連續四年達3%以上，在全球景氣一片低迷蕭條下顯得相當不容易。

政大財政系教授連賢明認為，2023年台灣經濟面臨「三機遇二挑戰」，在機遇部分，第一是全球供應鏈重組，台灣投資升溫、研發加速；第二是兩岸關係緊繃，台灣品牌的好時機，「台灣很少有這個機會受到全球重視」，應該把握現在國際曝光度大大提升的契機，想辦法提升附加價值。

第三是勞動市場緊繃，就業薪資開始上漲。連賢明指出，過去20年台灣最常被詬病薪資停滯，近期外商在台持續增加研發投資，可望帶動薪資走揚。

物價方面，中經院預估2023年台灣消費者物價上漲率（CPI）為1.97%，略低於2%，和2022年預估值2.94%相比，差距0.97個百分點。

經濟成長率 景氣 美國聯準會

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