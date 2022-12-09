新聞議價最新進度曝光 Meta與平面媒體達成兩共識

數位發展部今（9）日與文化部共同召開第三場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，會中雙方達成已下兩點共識，首先，雙方皆認同新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要 ；其次公會則呼籲Meta在健全新聞媒體生態層面提出具體的共榮雙贏方案，Meta則表示將協同政府各部會與媒體產業(社群)持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的健康永續發展。

此次會議由Meta（臉書） 五名代表（含線上1名）與文化部主管的新聞媒體業者展開對話，台北市雜誌商業同業公會和台北市報業商業同業公會各推派三名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與文化部次長李靜慧共同主持，公平交易委員會與國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

會中，新聞媒體產業公會提出訴求，希望今天只是個開始，政府必須有更積極的作為。因為，新聞有價並非單純的商業問題，而是事關民主政治的重大課題。唯有健全的媒體環境，才能提供公民高品質的報導，穩固民主政治的基石。認同數發部提出產業共榮的主張，因此樂意與跨國數位平台建立策略夥伴關係，惟「互惠」、「共榮」必須雙方有感。在立法尚未完成前，可以先針對廣告分潤、新聞點閱分潤機制，或是公開部份搜尋演算法等給予新聞媒體較高權數。

台北市雜誌商業同業公會則是提出，希望在我國完成立法之前，由政府主管機關會同媒體業者公會，與跨國平台業者進行協商，針對廣告分潤機制、演算法等面向進行；更希望能透推動一年為期的立法及設立特別基金。

對此，Meta回應，多年來，已經為支持我們事實查核工作在全球捐助超過 1 億美金，包含直接支持事實查核人員在我們服務上的工作，以及支持整個事實查核產業倡議，例如贊助、研究獎助金與補助計劃。在台灣，我們於 2019 年啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟 (International Fact-Checking Network) 認證的台灣事實查核中心及 MyGoPen 合作，由這兩個組織檢視內容並為內容評級，確保 Facebook 及 Instagram 上的訊息信賴度。

數位部指出，會中新聞媒體代表與數位平台代表皆認同：

第一、雙方皆認同新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要 。 第二、Meta在會中表達近年對打擊不實資訊的努力，提升訊息信賴度，兩公會則呼籲Meta在健全新聞媒體生態層面提出具體的共榮雙贏方案。在台灣，Meta 將協同政府各部會與媒體產業(社群)持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的健康永續發展。

最後，數位部表示，與文化部及通傳會共同合作，預定於 12 月內共召開 4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展的共識。