明年起實施新尖離峰時間電價 1400萬民生用戶不受影響

經濟部今（9）日召開今年第3次電價費率審議會，決議2023年度輸配電業各項費率，並因應夜尖峰課題，決議自2023年起實施新尖離峰「時間電價」，未參與時間電價的民生用戶1400萬戶不受影響。

經濟部表示，因應太陽光電大幅增加後，抵銷白天的用電需求，使電力系統的尖峰從白天移至晚上，此負載型態的改變需精進時間電價方案作為因應，以提供正確尖峰時段的價格訊號而抑低用電。

台電已於2021年10月至2022年12月進行時間電價調整試辦，輔導用戶用電管理以過渡至新時間帶，為促使用戶減少夜尖峰用電及汽電共生業者改於夜尖峰發電，審議會決定自2023年起實施新尖離峰時間電價，如三段式舊尖峰時間帶「10時至12時、13時至17時」，調整為新尖峰時間帶「16時至22時」，預估可抑低夜尖峰用電至少約50萬瓩，相當1部中火機組，有助於供電穩定。

經濟部強調，現行時間電價用戶23.5萬戶中，低壓用戶21萬戶為自由選用時間電價，僅高壓以上2.5萬戶全面適用時間電價，為主要需要適應新制的用戶，將同時搭配放寬選用限制、提供多元方案及需量反應獎勵誘因，以協助業者過渡至新制度。至於一般非時間電價民生用戶1400萬戶，則不受此制度調整影響。

同時，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年檢討調整，審議委員決議自2023年起逐年調整再生能源的轉供優惠折數，決議輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率(未稅)分別為0.0394元/度、0.0759元/度、0.1743元/度、0.3240元/度，該等費率適用期間為2023年1月1日至12月31日。