經濟部拋利多 電動機車補助一口氣延四年、補助額不減
國發會今年3月宣布「淨零碳排路徑」，運具電氣化也是減碳重點。眼看經濟部電動機車產業補助實施要點將於明（10）日落日，經濟部今（9）日宣布已向行政院爭取最新一期補助計畫，從2023年到2026年共計四年，共匡列58.85億元，補助金額也與過往方案一致。
「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」將於10日落日，日前已傳出要響應電動機車補助方案。
經濟部今表示，在廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」，已獲得行政院的支持及核定，從2023年到2026年共計四年，總共匡列58.85億元的經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。
根據補助計畫，重型及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元；該補助金額與落日的補助方案一致。
另外，對已經上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，另維修保養工具每家上限5萬元。
對於未來四年補助金額是否可能繼續逐年調整，官員認為在政策目標確定及國內燃油車廠投入電動車品牌下，應不會經常性調整，而是要塑造穩定環境。
而58.85億元是據以往銷售統計所做出來的預估值，若電動車購買量真的超乎預期，應有機會再爭取更多預算。
經濟部王美花部長於今日下午接見台灣智慧移動產業協會（SMAT），該協會係由國內結合智慧運輸與乾淨能源為宗旨之業者所發起，本次共有十位代表拜會，期盼政府維持產業政策穩定，願與政府攜手推動電動機車產業。
王美花回應時也把這一個消息和業者作說明，並表示行政院更是重視及關注電動機車產業發展，今年沈副院長就多次邀集車廠、車輛公會及全國機車商會代表，包含機車全聯會及地方機車商業同業公會等溝通協調，凝聚機車產業轉型共識，並由蘇院長拍板支持經濟部規劃之「電動機車產業環境加值補助計畫」。王部長亦同時正面表達政府政策將延續既有措施，請與會協會代表及各界與政府共同務實推動淨零碳排政策。
台灣智慧移動產業協會並表示，感謝並肯定經濟部制定新一期的補助計畫，維持政策穩定對電動機車產業發展以及穩定消費者購車信心都會有明顯助益。淨零碳排是國際趨勢，也是國家既定政策，台灣機車的轉型將是能否實踐淨零碳排的重大關鍵。未來在政策的支持下，產業界將與政府持續密切合作，為運具電動化的目標共同努力。
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