經濟部拋利多 電動機車補助一口氣延四年、補助額不減

國發會今年3月宣布「淨零碳排路徑」，運具電氣化也是減碳重點。眼看經濟部電動機車產業補助實施要點將於明（10）日落日，經濟部今（9）日宣布已向行政院爭取最新一期補助計畫，從2023年到2026年共計四年，共匡列58.85億元，補助金額也與過往方案一致。

「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」將於10日落日，日前已傳出要響應電動機車補助方案。

經濟部今表示，在廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，向行政院提出爭取新一期的「電動機車產業環境加值補助計畫」，已獲得行政院的支持及核定，從2023年到2026年共計四年，總共匡列58.85億元的經費來進行推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

根據補助計畫，重型及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元；該補助金額與落日的補助方案一致。

另外，對已經上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，另維修保養工具每家上限5萬元。

對於未來四年補助金額是否可能繼續逐年調整，官員認為在政策目標確定及國內燃油車廠投入電動車品牌下，應不會經常性調整，而是要塑造穩定環境。

而58.85億元是據以往銷售統計所做出來的預估值，若電動車購買量真的超乎預期，應有機會再爭取更多預算。

經濟部王美花部長於今日下午接見台灣智慧移動產業協會（SMAT），該協會係由國內結合智慧運輸與乾淨能源為宗旨之業者所發起，本次共有十位代表拜會，期盼政府維持產業政策穩定，願與政府攜手推動電動機車產業。

王美花回應時也把這一個消息和業者作說明，並表示行政院更是重視及關注電動機車產業發展，今年沈副院長就多次邀集車廠、車輛公會及全國機車商會代表，包含機車全聯會及地方機車商業同業公會等溝通協調，凝聚機車產業轉型共識，並由蘇院長拍板支持經濟部規劃之「電動機車產業環境加值補助計畫」。王部長亦同時正面表達政府政策將延續既有措施，請與會協會代表及各界與政府共同務實推動淨零碳排政策。