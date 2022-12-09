內需撐買氣業者急補人 兼差打工數年增35%

台經院日前公布2023年的GDP成長率2.91%，確定保3無望，因為受到各國升息、能源價格波動等等原因影響，明年台灣的出口、投資都不會那麼好，但因為解封，民間消費在下半年接棒出口，內需消費將支撐經濟動能。買氣升溫帶動業者釋出更多打工兼職人力需求，根據1111人力銀行資料庫統計，12月「兼差打工」職缺有超過12萬2千個工作機會數，較前一年增加35%。

國內疫情解封人潮湧現，時值第四季消費旺季，遠東SOGO、遠東百貨、新光三越、微風百貨在內的4大業者，週年慶不僅排隊人潮再現，業績更大幅成長，幾乎回到疫情前水準。根據經濟部最新統計數字，今年1到10月，百貨業營收衝上3,115億元，年增率18.5％，加上第四季週年慶業績，全年有望突破3,800億元，不僅有機會刷新歷史紀錄，百貨業還能重奪國內零售銷售龍頭寶座。

根據1111人力銀行資料庫統計，12月「兼差打工」職缺有超過12萬2千個工作機會數，其中以「民生服務」及「百貨零售」兩大類合計達6成5占職缺最大宗，且相較於2021年同期亦大幅增加35%，可以感受到相關業者已開始為疫情後的市況布局，備足充裕人力迎戰接下來的聖誕商機、元旦跨年、寒假及農曆春節買氣。

值得關注的是，因為國人農曆年節除舊布新觀念，短時清潔打掃人力明顯增加，時薪落在400-500元之間收入不差，而農曆年節通常也是銷售大檔，包括年貨大街試吃、賣場促銷人員等，因而打工日薪可衝至1800元；隨著寒假即將到來，不少家長會安排一系列才藝課程充實孩子寒假生活，包括音樂老師、球類教練、手作老師、語言學習老師等，時薪從500-800元不等，口碑佳的才藝老師，時薪再往上墊高。

1111人力銀行總經理張篆楷提醒，許多學生及求職者習慣透過社群、通訊軟體、論壇網站尋找打工機會，有可能淪為有心人士誘騙犯罪的場域，例如工作內容是「出借銀行帳戶以日薪計算」，或是工作內容是網拍小幫手，但實際是找特殊外拍模特兒，諸如此類含糊不清的徵才字眼，反而要保持高度戒心，建議使用人力銀行找工作，才是安全打工的第一步。