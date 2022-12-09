兩岸緊張衝擊經濟？國發會副主委高仙桂：若開戰世界將無法承受

俄烏戰爭加劇地緣政治風險，更使全球經濟蒙上衰退陰影，各界關心兩岸關係緊張，戰事恐一觸即發。對此，國發會副主委高仙桂今（9）日表示，政府一定會維持兩岸和平，我們也要對台灣作為全球供應鏈關鍵角色有信心。中華經濟研究院院長張傳章則表示，「最危險的地方就是最安全的地方」。

中經院今舉辦「2023年經濟展望論壇-全球景氣震盪之挑戰與契機」，與會人士關注兩岸關係地緣政治對經濟的衝擊。高仙桂表示，兩岸關係緊張也不是這幾年才講，但目前外商對台灣投資都沒有停止，像是ASML、美光皆持續投資台灣，「台灣要比外國人更有信心」，兩岸若開戰，後果將是世界無法承受的。

張傳章則指出，若中國大陸封鎖攻台的話，相信它的經濟衰退也會非常嚴重，它一定會仔細盤算，怎樣對它本身才是好的。話鋒一轉，張傳章還說，「最危險的地方就是最安全的地方」。

陽明海運董事長鄭貞茂也認為，關於武力犯台，中國大陸一定會審慎評估，他個人認為發生的機率不會很高。一來是以南北韓為例，鄭貞茂指出，以前他在外商企業當分析師，每當北韓試射飛彈，業界多認為這反而是買進的訊號，因為只要戰爭未真正開打，對經濟實質影響可說是微乎其微。

鄭貞茂接著說，今年初發生俄烏戰爭，已對全球經濟造成嚴重衝擊，各國都把地緣政治當作顯學在研究，也因為有俄烏戰爭的例子，下一場大規模戰爭發生的機率有多大？相信各國都會審慎評估。但在沒有發生戰爭以前，對實質經濟不會有太大影響。