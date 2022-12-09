睽違3年台泰勞工會議復辦 合作推動移工留才久用

受新冠肺炎疫情影響，已停辦3年的台泰勞工聯合會議昨天在泰國曼谷恢復舉辦。台泰雙方針對共同關切的重要勞務合作議題，會中充分討論並達成五項共識。其中，泰方將積極配合台方移工留才久用方案政策，設立窗口協助台灣雇主聯繫返國卻失聯的前員工，方便雇主為其申請中街技術工作再來台，對於仲介超收費用，我也將成立專案查察。

第21屆台泰勞工聯合會議輪由泰方主辦，我方由勞動部勞動力發展署署長蔡孟良率團與會。會議由蔡孟良與泰國勞工部就業廳長Mr.Phairoj Chotikasatien共同主持，我駐泰代表處副代表徐蔚民及駐處人員亦全程與會。

蔡孟良致詞時表示，目前在台泰國移工多從事製造業或營造業工作，泰國移工的工作經驗、技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，且多數移工累積工作年資及專業技能後，可以適用我國今年新推動的移工留才久用方案，雇主可以留用資深技術移工，不再受法令年限限制；移工也同時升級為中階技術人才，不僅可以提高薪資，也有利於其職涯發展。

泰國Phairoj廳長則表示，台灣是泰國勞工出國工作人數最多的目的地。台灣長期對於泰國勞工的生活照顧及工作權益促進不遺餘力，包括明年即將調整的基本工資，也嘉惠了泰國勞工，泰方十分感謝，而台方新推出的留才久用方案，對泰國勞工更是一大福音，泰方將全力配合、共同努力。

勞動部指出，本屆台泰勞工聯合會議，雙方就泰國勞工在台工作管理、權益保障及政策推動等提出7項議題，經雙方整併討論後，共達成5項具體結論，包括台泰雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，泰方將由泰國經濟貿易辦事處為窗口，協助雇主聯繫曾聘僱但已返回泰國無法聯絡上的移工，並受理申請中階技術工作再來台工作。

第二，泰方同意於移工出國前辦理講習期間，將加強向泰國移工宣導防制酒駕、吸毒及騎乘微型電動二輪車應注意資訊。第三，台泰雙方將向移工加強宣導人力仲介公司合法收費規定；鼓勵移工向台方1955專線申訴檢舉不法超收費用；台方將專案查察超收費用高風險對象。

第四，泰方同意於移工出國前辦理講習及在臺工作期間內，加強宣導預防A型肝炎傳播與飲食衛生教育等衛生健康資訊;第五則是泰方將協助移工出國前辦理講習梅毒衛生教育資訊。

勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，留才久用政策上路後，不少台灣雇主反應想找回當初來台工作、年限期滿的泰國移工，讓他們申請為中階技術人才再來台工作，但有些移工已經失聯，因此這次會議上，請泰方設立窗口協助聯繫。

針對專案查察仲介超收費用高風險對象，莊國良表示，過去本來就會不定期查察，也會就評鑑太低的仲介進行查處，除既有機制，現在也將成立專案查察。