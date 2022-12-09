快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違3年台泰勞工會議復辦 合作推動移工留才久用

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
睽違3年，台泰勞工聯合會議昨於泰國曼谷恢復舉辦。圖／勞動力發展署提供
睽違3年，台泰勞工聯合會議昨於泰國曼谷恢復舉辦。圖／勞動力發展署提供

受新冠肺炎疫情影響，已停辦3年的台泰勞工聯合會議昨天在泰國曼谷恢復舉辦。台泰雙方針對共同關切的重要勞務合作議題，會中充分討論並達成五項共識。其中，泰方將積極配合台方移工留才久用方案政策，設立窗口協助台灣雇主聯繫返國卻失聯的前員工，方便雇主為其申請中街技術工作再來台，對於仲介超收費用，我也將成立專案查察。

第21屆台泰勞工聯合會議輪由泰方主辦，我方由勞動部勞動力發展署署長蔡孟良率團與會。會議由蔡孟良與泰國勞工部就業廳長Mr.Phairoj Chotikasatien共同主持，我駐泰代表處副代表徐蔚民及駐處人員亦全程與會。

蔡孟良致詞時表示，目前在台泰國移工多從事製造業或營造業工作，泰國移工的工作經驗、技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，且多數移工累積工作年資及專業技能後，可以適用我國今年新推動的移工留才久用方案，雇主可以留用資深技術移工，不再受法令年限限制；移工也同時升級為中階技術人才，不僅可以提高薪資，也有利於其職涯發展。

泰國Phairoj廳長則表示，台灣是泰國勞工出國工作人數最多的目的地。台灣長期對於泰國勞工的生活照顧及工作權益促進不遺餘力，包括明年即將調整的基本工資，也嘉惠了泰國勞工，泰方十分感謝，而台方新推出的留才久用方案，對泰國勞工更是一大福音，泰方將全力配合、共同努力。

勞動部指出，本屆台泰勞工聯合會議，雙方就泰國勞工在台工作管理、權益保障及政策推動等提出7項議題，經雙方整併討論後，共達成5項具體結論，包括台泰雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，泰方將由泰國經濟貿易辦事處為窗口，協助雇主聯繫曾聘僱但已返回泰國無法聯絡上的移工，並受理申請中階技術工作再來台工作。

第二，泰方同意於移工出國前辦理講習期間，將加強向泰國移工宣導防制酒駕、吸毒及騎乘微型電動二輪車應注意資訊。第三，台泰雙方將向移工加強宣導人力仲介公司合法收費規定；鼓勵移工向台方1955專線申訴檢舉不法超收費用；台方將專案查察超收費用高風險對象。

第四，泰方同意於移工出國前辦理講習及在臺工作期間內，加強宣導預防A型肝炎傳播與飲食衛生教育等衛生健康資訊;第五則是泰方將協助移工出國前辦理講習梅毒衛生教育資訊。

勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，留才久用政策上路後，不少台灣雇主反應想找回當初來台工作、年限期滿的泰國移工，讓他們申請為中階技術人才再來台工作，但有些移工已經失聯，因此這次會議上，請泰方設立窗口協助聯繫。

針對專案查察仲介超收費用高風險對象，莊國良表示，過去本來就會不定期查察，也會就評鑑太低的仲介進行查處，除既有機制，現在也將成立專案查察。

移工 泰國 勞動部

延伸閱讀

足球／中華男足赴泰國移訓 14日晚間進行友誼賽 

移工處境恐違憲 應符合憲法人權

議員「田慎節」爆乳洗車謝票影片瘋傳！網找到本尊在這

高端：新冠疫苗泰國三期臨床試驗結果 優於AZ疫苗

相關新聞

中經院下修經濟成長率

中華經濟研究院昨（9）日發布最新台灣經濟預測，對今、明年成長率雙雙下修。2022年台灣經濟成長率為3.04%，較上次預測...

電動機車補助 延長四年

國發會今年3月公布「淨零碳排路徑」，運具電氣化也是減碳重點。眼看經濟部電動機車產業補助實施要點將於今（10）日落日，經濟...

國保雙漲 衝擊271萬人

衛福部昨（9）日宣布，自明年1月1日起，國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為1萬9,761元，每人每月自付保險...

媒體議價對話 籲立法前提高分潤

媒體議價會議昨天進入第三場，由Meta與平面媒體會談，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會提出兩立場，第一，兩...

媒體議價會議第三場 兩公會籲Meta提方案以利雙方討論

媒體議價會議今（9）日進入第三場，由Meta與平面媒體進行會談，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會提出兩明確...

明年起實施新尖離峰時間電價 1400萬民生用戶不受影響

經濟部今（9）日召開今年第3次電價費率審議會，決議2023年度輸配電業各項費率，並因應夜尖峰課題，決議自2023年起實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。