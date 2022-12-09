耐心等待拐點出現 「WISH」策略迎新局

美國十月CPI及PPI通膨年增率有感降溫，聯準會主席鮑爾釋出十二月將放緩升息速度的訊號，加上中國大陸逐步鬆綁防疫限制，激勵全球股債市第四季以來一掃陰霾、強勁反彈。累計第四季以來全球股市上漲11.71%，新興股市上漲3.77%，美國十年期公債殖利率下滑41個基本點至3.42%，美元指數回貶6.3%，激勵債券普漲，其中新興美元債和美國投資等級債以逾6%漲幅領先。總結2022年以來，受到俄烏戰爭、高通膨、央行積極升息等利空衝擊，全球股市下跌16.58%、將創下2008年以來最大單年跌幅，全球高評級複合債指數收低15.24%，創成立以來最大單年跌幅。

富蘭克林看法：景氣下行，Q1『債優於股』策略至上

富蘭克林證券投顧指出，盤點2022年造成股債市重挫的四大利空，除了地緣緊張情勢延續但對金融市場影響鈍化，其餘三大風險包括通膨、聯準會積極升息和景氣衰退擔憂可望在2023年出現轉折，為金融市場帶來曙光。首先，隨著全球通膨高點已過，2023年上半年主要央行升息循環接近尾聲，將率先開啟債市的多頭行情。但考量美國通膨受限於就業緊俏等因素不易快速回到2%目標，聯準會本波升息循環將走得更慢、更久及更高，對經濟和企業獲利衝擊的後座力仍不容小覷，在景氣尚未出現落底訊號前，債優於股將躍居投資主旋律。另一方面，不同於美歐面臨衰退風險，中國大陸鬆綁防疫限制並提出對房地產企業的支持，預期2023年中國大陸經濟將漸入佳境，伴隨美元可望觸頂回落，有望營造新興市場的補漲行情。

富蘭克林證券投顧表示，擺脫2022年的愁雲慘霧，2023年心態上審慎中仍可帶有希望，第一季建議採取「WISH」策略，「Wide多元配置」以靈活調整資產配置的美國價值平衡型基金為核心，靈活調整資產配置並掌握多元收益契機，「Income擁收益」看好債券殖利率上揚後的收益機會，可依照個人風險屬性選擇全球複合債、美國政府債或全球政府債券型基金，提高投資組合韌性。另一方面，歷史經驗顯示，景氣落底前半年是定期定額股票等待景氣回升的好時機，股票部位建議兵分二路，「Saving存基金」以長線眼光布局科技及生技創新產業，以及中國大陸和印度兩大新興經濟體的長線題材，並搭配「High Quality 高品質」的基礎建設、公用事業和美國股利成長型股票型基金，建構攻守兼備的金兔年投資組合。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，全球經濟放緩至低於趨勢水平、具挑戰的通膨環境、政策快速收緊持續為總體市場三大主軸，預期未來一年美國經濟衰退的機率七成，通膨高點已過，2023年上半年可能維持高檔，2023年初聯準會將繼續升息。隨著聯準會持續升息以抑制通膨，預期殖利率將進一步攀升，將為投資組合創造更多投資機會與更高收益機會，著眼美國具備相對健康的消費者與企業資產負債表，有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中保有相對穩定的獲利、股利與現金流。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，隨著市場的預期利率朝高峰值靠近，開啟2023年債市的多頭行情，2023年景氣走緩甚至可能衰退情境，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現。惟團隊預估2023年美國通膨雖會滑落，但很難快速降至2%目標內，因此利率恐仍將維持在高檔一段時間，非投資等級債利差仍有擴大風險，需精選持債，現階段配置靠攏於投資級債以防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券、管控利率風險為上。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，2023年總體經濟存在眾多不確定，盈餘和成長的可預測性就顯得格外關鍵，看好基礎建設和公用事業類股表現將優於其他股票。看好公共政策(重視能源供應安全)及財政政策(推動低碳經濟轉型)將為基礎建設產業帶來長期順風，除了美國受監管公用事業之外，精選歐洲公用事業中側重替代能源或輸電網路者，以及已加速進行能源轉型者的北美能源基礎建設公司。

富蘭克林高成長基金經理人尼克‧吉特認為，儘管美國經濟衰退隱憂導致企業獲利預測可能面臨下調壓力，預期擁有投資等級資產負債表和強大商業模式的公司在經濟不確定週期期間多能維持穩健表現，更有能力提高或者維持股利，我們從中尋找可以部份受益於結構成長主題的公司，預期這些主題可以在長期提供資本增值的機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長暨印度基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，在莫迪總理領導下，過去五年印度的改革治理取得巨大進展，有助提高經濟效率並改善企業營運環境，現階段正採取非常有力的政策措施以鼓勵部分戰略領域成長，特別是尋求提高製造業產值作為經濟成長的驅動力。從更廣泛的製造業角度觀察，由於地緣政治與動態清零政策而自中國大陸移出的製造業，也為印度帶來了巨大的長期機遇。