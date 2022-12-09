從首屆碳中和世足看潔淨能源 應用更貼近生活

受到環保意識推動，本屆世足賽的主辦國卡達喊出打造首屆碳中和世界盃足球賽，透過建設太陽能發電廠為場館提供低碳排發電，新場館設計降低能源消耗、採可回收利用材料，建設建築高效率冷卻系統以及電動車代步運輸等。富蘭克林華美投信表示，在政策支撐、財報公布亮眼的情況下，相信在不久的將來，從住行到娛樂，潔淨能源將存在於你我生活圈，這樣的趨勢，應該趁早投資。

富蘭克林華美潔淨能源ETF 經理人江明鴻表示，龍頭企業的財報再創佳績，遠超越市場預期，潔淨能源是推動碳中和勢在必行的過程，各國也競相發展氫能的替代能源，從汽車、飛機到大型工業機具都陸續看到氫氣代替傳統燃料，故建議投資人不妨趁早逢低入場，布局潔淨能源相關ETF，掌握中長期成長趨勢。

江明鴻認為，隨著各國越發重視全球暖化議題，除了看到各國相關潔淨補貼政策雨後春筍遍地，從工商住宅用電加快採用到鼓勵購買電動車之外，在娛樂發展項目也可以看到潔淨能源的身影，從元宇宙到目前最火熱的FIFA世足賽皆能看到未來投資低碳經濟新趨勢。

隨著近期通膨數據放緩、市場憧憬Fed利率政策有望放緩升息步調，全球風險性資產迎來一波大反彈。近一個月大盤代表的標普500指數上漲6.1%、成長型代表那斯達克上漲7.30%，而潔淨能源近一個月表現達12.3%，再次成為大盤及主流成長股當中表現最佳。

江明鴻分析，最終美國將成為低碳經濟領導者，從基本的住、行到娛樂將全面迎來低碳經濟學。而根據Credit Suisse報告顯示，美國IRA實際投資將遠超預期，(1)美國在未來十年在氣候和潔淨能源支出將比2010多兩倍。(2)到2030年，溫室氣體排放量將相對於2020年減少40%，並成為全球綠色產品和材料領導者。(3)潛在的產業領域在聯邦補貼及激勵不受限制，綠色製造、碳捕獲和潔淨氫領域成長或將超乎預期。(4)公部門與私部門聯手投資產生乘數效果。(5)來自能源部貸款計劃和溫室氣體減排基金的補貼貸款將促進更多綠色融資管道。

富蘭克林華美投信認為，在經歷亮眼的財報過後，市場重新將目光聚焦到先前對於潔淨能源相關政策未來如何實施，近一個月美國陸續公布的細節圍繞在三點，包括(1)加州新NEM 3.0提案；(2)美商務部初步裁定違反關稅清單；(3)美國削減通膨法(IRA)具體補貼細節。

展望後市，富蘭克林華美投信建議，隨著環保趨勢、節能減碳的議題持續發酵，相關的產業成長前景可期，投資潔淨能源的趨勢也勢在必行，故投資人不妨於2023年資產配置上考慮逢低加碼布局潔淨能源，採取買黑不買紅的策略: 逢低進場、長期投資，持續布局成長中的主題與趨勢。