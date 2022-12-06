蔡總統做出穩物價等三指示 大宗物資降稅延長機率高

蔡總統今（6）日邀集首長召開經濟會議，並有三點指示。針對穩定民生物價，據了解，由於大宗物資降稅將在今年12月31日屆期，行政院穩定物價小組將於月底前開會決定是否再延長，預估再延三個月機率較高。

目前減稅項目包括進口黃豆、小麥、玉米免營業稅，汽柴油及水泥減徵貨物稅，牛肉、奶粉、奶油及小麥減徵關稅等。

針對蔡總統指示要減輕人民租屋負擔；官員表示，內政部已編列300億元租金補貼預算，也檢討申請流程，日前更擴大對經濟弱勢支持，符合規定的弱勢仍可在12月30日前提出申請；另外對於房市健全，內政部也多次表態，將持續推動《平均地權條例》修法。

至於蔡總統指示推動公共運輸補貼政策；交通部長王國材今日表示，將在今年底提出補貼通勤族和租屋族公共交通費用的補助計畫，不只補助月票；預計明年開始受理民眾申請、進行相關系統建置，並和各地方政府討論中央與地方分攤的補助金額，希望2024年正式實施。

至於穩定民生物資價格是否意味油電將會凍漲？經濟部表示，會持續在穩定物價上提供助力，但這不代表電價、油價不能依照機制調整，電價就是回歸電價審議委員會審定，油價則依循浮動機制以及「亞鄰最低價」原則去調價。

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌會後已指示各部會盤整現有資源與規劃可行方案，於近日做進一步討論，以因應國際經濟局勢下的通膨衝擊，以及振興疫後的國內經濟。