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蔡總統召集部會首長討論經濟情勢 做出3點裁示、沒提十倍券

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
總統蔡英文。（本報系資料庫）
總統蔡英文。（本報系資料庫）

總統府發言人張惇涵今（6）日表示，總統蔡英文下午邀集行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津及相關部會首長討論經濟狀況和因應方案。不過，據了解，內容偏向討論總體經濟趨勢，並裁示三個方向，但沒有任何具體規畫出爐，包括傳聞中的「十倍券」。

張惇涵指出，國際經濟面臨高通膨和衰退的雙重風險，加上其他國與國經濟上競爭和戰事的挑戰，連帶影響台灣整體經濟環境的變化，因此總統找經濟部等相關部會首長進行深入討論。

經濟部長王美花原本今日下午排定出席活動，但上午臨時公告表示王美花有公務行程，改由次長陳正祺出席。

知情官員表示，財經首長討論的內容，偏向總體經濟層面，評估明年可能的經濟情況，據了解，席中蔡英文做了三點裁示，就是張惇涵說的「維持經濟成長動能，穩定民生物價」、「加強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔」、「強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動的韌性」，要各部會回去規畫措施；除此之外，現場沒有談到任何具體措施或規劃，包括每人一萬元的「十倍券」。

官員也說，部會的預算都已經送進立法院，之前的特別預算也已經到了，沒有餘裕來做「十倍券」，如果後續有類似規畫，預算就要重新送入立法院。

經濟部 蔡英文 王美花 蘇貞昌 沈榮津

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