法盛：2023上半年看好美股 下半年看好歐股、中國大陸等

法盛（Natixis）投資管理6日舉行投資展望記者會指出，明年全球經濟將走弱，但最糟的一年已經過了，明年不會重演今年的投資環境。明年上半年看好美股，下半年看好歐股、中國大陸等新興市場。

展望2023年，法盛投資管理全球市場策略部門主管謝圖內（Mabrouk Chetouane）指出，通貨膨脹仍將持續影響企業獲利及家庭購買力。在美國及歐元區，明年通膨也只會小幅下滑。但美國的衰退幅度會比較小，因為仍有超額儲蓄，就業及內需動能仍強勁，且將受惠於美元轉弱。

謝圖內表示，可將2023年分為兩半。在上半年，美股較有韌性，可望領漲，尤其是成長股。到下半年，全球復甦腳步跟上美國，投資人可以配置更多的歐股及新興市場股。

法盛盧米斯賽勒斯高級主權分析師莊波認為，中國大陸的疫情愈來愈受到控制，明年經濟成長率預估達4.6%，上半年較弱，下半年強勁成長，可能高於5%，房市及信用需求也會大幅成長。明年下半年是布局陸股的良好時機，中國大陸硬體科技股尤其有吸引力。如果中國大陸開放觀光，其他亞洲國家會優先受惠。