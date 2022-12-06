快訊

獨／微風中研院餐飲三分之二驚傳撤出 院方說話了

真面目長這樣！台南學甲88槍擊案通緝照曝 地方震驚：他不是大咖人物

南韓財閥娶前總統女兒…婚內出軌還「搞出人命」 34年婚姻掰了

法盛：2023上半年看好美股 下半年看好歐股、中國大陸等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

法盛（Natixis）投資管理6日舉行投資展望記者會指出，明年全球經濟將走弱，但最糟的一年已經過了，明年不會重演今年的投資環境。明年上半年看好美股，下半年看好歐股、中國大陸等新興市場。

展望2023年，法盛投資管理全球市場策略部門主管謝圖內（Mabrouk Chetouane）指出，通貨膨脹仍將持續影響企業獲利及家庭購買力。在美國及歐元區，明年通膨也只會小幅下滑。但美國的衰退幅度會比較小，因為仍有超額儲蓄，就業及內需動能仍強勁，且將受惠於美元轉弱。

謝圖內表示，可將2023年分為兩半。在上半年，美股較有韌性，可望領漲，尤其是成長股。到下半年，全球復甦腳步跟上美國，投資人可以配置更多的歐股及新興市場股。

法盛盧米斯賽勒斯高級主權分析師莊波認為，中國大陸的疫情愈來愈受到控制，明年經濟成長率預估達4.6%，上半年較弱，下半年強勁成長，可能高於5%，房市及信用需求也會大幅成長。明年下半年是布局陸股的良好時機，中國大陸硬體科技股尤其有吸引力。如果中國大陸開放觀光，其他亞洲國家會優先受惠。

美股

延伸閱讀

陸股發光 磁吸華爾街投行

相關新聞

投資如興慘賠...審計部喊去年就建議評估退場 國發基金這樣說

如興（4414）爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠。審計長陳瑞敏今（6）日表示，去年就建議國發基金評估退場，對此，國發基...

審計部去年建議評估如興退場？ 國發基金：108年就啟動釋股

國發基金投資的如興公司爆發重大財務危機，導致國發基金慘賠，審計長陳瑞敏今天在立法院備詢時表示，去年110年就建議國發基金...

小確幸！國際油價下跌 明起美歐長程機票調降近400元

隨著國際原油價格下跌，華航、長榮、星宇、華信、立榮航空等國籍航空公告，明天起調降台灣地區出發客運燃油附加費，其中短程航線...

貿協與日振興機構 疫後擴大開發第三地商機、數位轉型

貿協與日本貿易振興機構（JETRO）於今（6）日，由貿協董事長黃志芳率團，赴東京參加疫後第一次T-J雙邊聯席會議，與JE...

通膨降了！11月CPI年增率2.35％九個月新低 外食費半年新低

行政院主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增2.35%，較上月年增率大幅下降0.39個百分點，也是自今年2月、九個...

如興涉弊讓國發基金慘賠 審計部：去年就建議退場

如興公司（4414）涉弊，其中最大股東國發基金慘賠19億；對此，審計長陳瑞敏今（6）日在立院備詢時指出，審計部字2020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。