台灣原生動物守護計畫「虎力平安」路牌上路
為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰（2207）集團發起「台灣原生動物守護計畫」，台灣原生動物守護計畫-虎力平安路牌上路外，還攜手和泰志工淨溪活動共同守護台灣本土石虎，提醒駕駛於常發生石虎事故路段減速慢行，守護石虎安全，完成<虎力平安元年>重要里程碑。
和泰集團透過「TOYOTA一車一樹計畫」守護山林海岸線，今年將突破65萬棵種植，守護台灣美麗的環境；2021年和泰運用HINO3.49噸底盤，打造為全台首輛野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多野生動物回到山林，守護台灣的珍貴動物。
和泰汽車成立75周年，多年來整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求，積極投入ESG(環境Environment、社會Social、治理Governance)，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，帶領著關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。
和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」，與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱行政院農委會特生中心)合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息。2022年以<虎力平安元年>＊註開啟台灣原生動物守護計畫，「呼哩平安」讓石虎平平安安。
同時，為了宣示和泰集團守護台灣美麗珍稀石虎的決心，和泰集團設計了集團吉祥物-「虎力」，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法，同時「虎力」跟台語的「呼哩」唸法相同，代表「給予」之意，希望虎力可以一起集合大家的力量，守護在地美麗的事物，為台灣盡一份心力。
2022年11月底，和泰集團與行政院農委會特生中心及南投縣政府合作，於南投縣8個過往曾發生石虎事故路段設立 16面「石虎出沒」警示路牌，不僅提醒駕駛行車放慢速度，也能讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。和泰集團吉祥物-虎力也代表台灣珍稀石虎出現於路牌上，期許可愛的虎力能化身保育大使，喚起大眾對於石虎保育的重視，完成和泰集團台灣原生動物守護計畫<虎力平安元年>重要里程碑。為了擴大石虎保育範圍，2023年上半年特生中心計畫和南投市政府合作，於5個市轄道路發生石虎事故路段設立 10面「石虎出沒」警示路牌，讓石虎「呼哩平安回家」。
和泰集團號召百位志工，舉辦三梯次的石虎淨溪活動，志工們化身動保及環境雙重小尖兵，除了到南投縣集集鎮行政院農委會特生中心野生動物急救站了解急救站的工作及石虎生態環境，也來到位於南投橋頭濁水溪河床的石虎棲地，與特生中心及經濟部水利署第四河川局的志工夥伴一同清理堆積在石虎棲地(河床)已久的大型垃圾，給予石虎一個乾淨健康的生活環境。
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