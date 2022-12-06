台灣原生動物守護計畫「虎力平安」路牌上路

為了更深入守護台灣珍貴美麗物種，和泰（2207）集團發起「台灣原生動物守護計畫」，台灣原生動物守護計畫-虎力平安路牌上路外，還攜手和泰志工淨溪活動共同守護台灣本土石虎，提醒駕駛於常發生石虎事故路段減速慢行，守護石虎安全，完成<虎力平安元年>重要里程碑。

和泰集團透過「TOYOTA一車一樹計畫」守護山林海岸線，今年將突破65萬棵種植，守護台灣美麗的環境；2021年和泰運用HINO3.49噸底盤，打造為全台首輛野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多野生動物回到山林，守護台灣的珍貴動物。

和泰汽車成立75周年，多年來整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求，積極投入ESG(環境Environment、社會Social、治理Governance)，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，帶領著關係企業、經銷商發揮公益影響力，邁向永續發展。

和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」，與行政院農委會特有生物研究保育中心(簡稱行政院農委會特生中心)合作，一同保護台灣本土原生石虎，希望台灣僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，並且生生不息。2022年以<虎力平安元年>＊註開啟台灣原生動物守護計畫，「呼哩平安」讓石虎平平安安。

同時，為了宣示和泰集團守護台灣美麗珍稀石虎的決心，和泰集團設計了集團吉祥物-「虎力」，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表著希望大自然能生生不息的想法，同時「虎力」跟台語的「呼哩」唸法相同，代表「給予」之意，希望虎力可以一起集合大家的力量，守護在地美麗的事物，為台灣盡一份心力。

2022年11月底，和泰集團與行政院農委會特生中心及南投縣政府合作，於南投縣8個過往曾發生石虎事故路段設立 16面「石虎出沒」警示路牌，不僅提醒駕駛行車放慢速度，也能讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。和泰集團吉祥物-虎力也代表台灣珍稀石虎出現於路牌上，期許可愛的虎力能化身保育大使，喚起大眾對於石虎保育的重視，完成和泰集團台灣原生動物守護計畫<虎力平安元年>重要里程碑。為了擴大石虎保育範圍，2023年上半年特生中心計畫和南投市政府合作，於5個市轄道路發生石虎事故路段設立 10面「石虎出沒」警示路牌，讓石虎「呼哩平安回家」。