通膨降了！11月CPI年增率2.35%，九個月新低，外食費半年新低

行政院主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增2.35%，較上月年增率大幅下降0.39個百分點，也是自今年2月、九個月以來最低。但扣除蔬果及能源後的核心CPI年增率2.86%、及17項民生物資平均年增6.53%，雖然雙雙較上月下降，但漲幅仍不低。主計總處專門委員曹志弘表示，國際原物料雖走跌，但台幣貶值仍大，輸入型通膨壓力尚未紓緩，但隨著國際原物料價格下跌，國內物價壓力已慢慢趨緩。

好消息是外食費年增率5.81%，近半年最低。曹志弘表示，近三個月外食費月增率都小於0.2個百分點，已貼近長期月變動0.15個百分點，這波漲勢接近尾聲跡象。

主計總處調查，11月CPI較上年同月漲2.35％，主因外食費、肉類、蛋類、水產品、家庭用品及娛樂服務費用上漲所致，惟水果、蔬菜、油料費與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI漲2.86％。

七大類觀察，上漲最大者仍是食物類，年漲4.12％，其中蛋類及肉類仍受飼養成本提高影響，價格分別上漲24.81％及5.79％，加上水產品、調理食品、外食費及乳類各漲6.23％、5.90％、5.81％及4.20％所致，惟水果及蔬菜價格下跌6.02％及4.06％，抵銷部分漲幅。

此外，隨防疫管制措施逐漸放寬，休閒娛樂相關消費需求持續上升，娛樂服務費較去年同期上漲5.12％，漲幅較上月持續升高，漲幅是14個月新高。

主計總處整理出11月查價的368個項目群，上漲幅度較大者包括雞蛋漲27.81％、鮭魚漲 25.65％、國外旅遊團費

漲23.58％、沙拉油、調理油漲15.40％、旅館住宿費漲13.59％、中式早點(如燒餅、飯糰)漲 10.69％、西式早點(如漢堡、三明治)漲 9.44％、糕餅點心漲 8.67％、麵包漲 8.51％、豬肉漲 6.75％、中式米食(如便當、滷肉飯)漲6.05％、鮮奶漲 5.06％等。

其他價格持平者則有天然瓦斯、公共汽車票、捷運車票、門診基本部分負擔、公立高中職學雜費等。價格下跌明顯者則有香蕉跌40.51％、萵苣菜跌20.36％、行動電話跌9.38％、電腦跌7.46％、95無鉛汽油跌3.05％等。