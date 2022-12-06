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企業赴陸申請專利強迫國籍矮化 經濟部：在野應團結

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

國民黨表示，國公營事業到中國大陸申請專利時，國名標注也稱「中國台灣」，經濟部回應，政府並不接受對岸的矮化做法，也多次向對岸對口單位反應，呼籲在野政黨應團結一致，共同向對岸發聲，反對這種矮化台灣的作法。

經濟部表示，2016年之後，智慧局多次透過兩岸協處機制向對岸對口單位反應，但對岸卻以「逕行更改我方申請人名稱」或「專利申請案不予受理或核駁」的方式來要求我國的專利申請者，讓許多需要保護商業創新、專利技術的企業跟發明人都感到遺憾與無奈。經濟部呼籲，在野政黨應團結一致，共同向對岸發聲，反對這種矮化台灣的作法；更呼籲國民黨應共同譴責對岸刻意矮化台灣的做法，而不是把眾多台灣人、台灣企業的無奈當成政治攻防的手段。

經濟部指出，由於專利權的效力採屬地主義，因此在我國取得的專利權效力，僅及於我國管轄範圍，若要於境外取得專利權保護創新技術，發明人或專利申請權人就必須向境外管轄的專利專責機構申請專利，但中國的國家知識產權局常以「逕行更改我方申請人名稱」或「不予受理或核駁」為手段來矮化台灣，許多申請人為避免技術被侵害、保護自有的創新技術，仍必須向對岸官方申請。

經濟部 國民黨

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