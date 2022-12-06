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台化正式跨足小水力發電 預計2025年2月商轉

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
擴大開發再生能源，台化正式跨足小水力發電領域，今與台灣自來水公司簽約。台化提供／照
擴大開發再生能源，台化正式跨足小水力發電領域，今與台灣自來水公司簽約。台化提供／照

台灣化學纖維（1326）今（6）日與台灣自來水公司舉行「沙鹿配水中心小水力發電設備標租案」簽約典禮，由台化總經理呂文進、台水總經理李嘉榮代表雙方簽署。呂文進指出，這是台化公司擴大開發再生能源，跨足小水力發電的指標性案例，計畫2025年2月投入商轉，未來目標將小水力發電發展為台灣第三大再生能源。

呂文進表示，經由公司經驗豐富的設計與施工團隊，有信心將沙鹿配水中心的小水力發電作到最大化、最優化及確保安全穩定運轉，對台灣地區的小水力發電貢獻一份心力，並將繼續開發合適的小水力發電案場，將小水力發電發展為台灣第三大再生能源。

台化自民國88年起即積極投入水力發電開發，與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）合資成立嘉南實業公司，積極開發曾文及烏山頭水庫之水力發電，分別於91年、96年及105年建設完成烏山頭水力電廠、西口水力電廠以及八田水力電廠，合計設置容量22,446kW，110年發電量4,397萬度，每年可減少碳排25,942噸。

近年配合能源轉型淨零排放亦積極盤點廠內供水管線，利用水頭餘壓發電，經評估選定台化新港廠區蘭潭供水管道增設75kW之水輪發電機組，該案由台化公司自行設計、建設及運維，並已於今年10月27日投入運轉，成功跨足小水力發電領域。

藉由前述成功經驗，積極參與台灣自來水公司沙鹿配水中心小水力發電設備標租案，並獲選為第一優勝廠商，將負責執行沙鹿配水中心小水力發電設備之設計、安裝及運轉維護，該案預定裝置容量為715kW之水輪發電機組，並設有導覽室，可供外界參觀及教育訓練場所。另，配合景觀設計進行廠房彩繪融入再生能源特色展現，本計畫案預定計畫於簽約後27個月內完成（計畫2025年2月投入商轉）。

台化公司與台灣自來水公司舉行「沙鹿配水中心小水力發電設備標租案」簽約典禮，在雙方總經理呂文進、李嘉榮見證下，由雙方之代表簽署。台化提供／照
台化公司與台灣自來水公司舉行「沙鹿配水中心小水力發電設備標租案」簽約典禮，在雙方總經理呂文進、李嘉榮見證下，由雙方之代表簽署。台化提供／照

台化 再生能源

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