元大證券「2022美日聯合線上論壇」 分享資本市場最新脈動

元大證券預計12月6日至9日一連四日舉辦「2022美日聯合線上論壇」，特別邀請美國那斯達克交易所、日本證券交易所共襄盛舉，分享美國及日本兩大資本市場最新脈動。

此外，除邀請美國知名投研公司Evercore ISI針對全球投資趨勢及具前瞻性產業進行專題演講，以及元大投顧首席分析師顏承暉博士深入剖析全球金融市場方向外，在科技產業議題上，知識力科技執行長曲建仲博士亦將以深入淺出的方式，讓投資人更了解未來新科技趨勢。

元大證券表示，本次受邀參與美國上市公司包括美國第三大運動鞋類品牌Skechers、道瓊工業平均指數成分股之一的3M、全球知名家用清潔用品高露潔等六家。

至於日本上市公司則涵蓋知名遊戲公司任天堂、日本規模最大綜合電機製造商HITACHI、榮獲《2022全球最佳航空公司》第四名的全日空ANA、經營東京迪士尼度假區的東方樂園公司Oriental Land等九家重量級企業。

本次論壇日語場次皆配有專業口譯員，現場即時口譯中文，期盼藉由本次論壇的互動與交流，透析美日兩大市場龍頭企業的產業脈動。

元大證券致力成為客戶最忠實的長期夥伴，不僅具備完整的市場交易平台，為客戶提供優質完善的專業服務，也始終秉持金融服務不間斷的精神，為客戶提供最即時的產業趨勢資訊。