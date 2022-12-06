快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

元大證券「2022美日聯合線上論壇」 分享資本市場最新脈動

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券預計12月6日至9日一連四日舉辦「2022美日聯合線上論壇」，特別邀請美國那斯達克交易所、日本證券交易所共襄盛舉，分享美國及日本兩大資本市場最新脈動。

此外，除邀請美國知名投研公司Evercore ISI針對全球投資趨勢及具前瞻性產業進行專題演講，以及元大投顧首席分析師顏承暉博士深入剖析全球金融市場方向外，在科技產業議題上，知識力科技執行長曲建仲博士亦將以深入淺出的方式，讓投資人更了解未來新科技趨勢。

元大證券表示，本次受邀參與美國上市公司包括美國第三大運動鞋類品牌Skechers、道瓊工業平均指數成分股之一的3M、全球知名家用清潔用品高露潔等六家。

至於日本上市公司則涵蓋知名遊戲公司任天堂、日本規模最大綜合電機製造商HITACHI、榮獲《2022全球最佳航空公司》第四名的全日空ANA、經營東京迪士尼度假區的東方樂園公司Oriental Land等九家重量級企業。

本次論壇日語場次皆配有專業口譯員，現場即時口譯中文，期盼藉由本次論壇的互動與交流，透析美日兩大市場龍頭企業的產業脈動。

元大證券致力成為客戶最忠實的長期夥伴，不僅具備完整的市場交易平台，為客戶提供優質完善的專業服務，也始終秉持金融服務不間斷的精神，為客戶提供最即時的產業趨勢資訊。

美國 日本 元大

延伸閱讀

世足賽／亞洲隊伍帶動運彩 日本單場投注破3億

世足賽／老爸別哭！ 日本輸球隊長跪地淚崩 女兒暖心擦淚

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

世足賽／日本PK大戰惜敗 「精采的比賽」關鍵字入推特趨勢

相關新聞

通膨降了！11月CPI年增率2.35%，九個月新低，外食費半年新低

行政院主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增2.35%，較上月年增率大幅下降0.39個百分點，也是自今年2月、九個...

經濟日報2022縣市幸福大調查 花蓮縣黑馬勇奪雙料冠居

經濟日報今天公布「幸福台灣2022縣市幸福指數大調查」，邀請各縣市首長齊聚一堂，此次幸福指數調查中，由花蓮縣以黑馬之姿奪...

美愛達荷州長率團訪台 台美產學連盟簽署MOU

美國愛達荷州州長李睿德（Governor Brad Little）率領產業訪問團到台灣，12月5日與我國簽署合作備忘錄，...

國發基金投資如興慘賠 審計長：去年就要求評估退場

國內成衣大廠如興爆發重大財務危機，最大股東國發基金也慘賠。國民黨立委翁重鈞、曾銘宗今在立法院諮詢審計長陳瑞敏，要求審計部...

數位廣告市場遭壟斷 公平會：必要的話提修法

公平會今（6）日舉行「競爭政策與公平交易法學術研討會」，公平會副主委兼發言人陳志民針對提問，多數媒體不得不與跨國巨擘數位...

政府再發放10倍券？審計長：國家債務緩緩上升需持穩國家財政

審計部審計長陳瑞敏上午列席立法院報告中華民國110年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢，委員提出質疑外傳政府將再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。