不妙！明年企業加薪總幅度平均4.1% 明顯少於去年同期

企業明年的調薪意願如何？根據yes123求職網今（6）日發布的最新調查顯示，目前有44.2%的企業表示，明年沒有任何加薪計畫，也代表明年有加薪計畫的資方，仍佔了55.8%，但明顯低於去年同期調查的68.1%，創六年來新低水準。且這當中46.9%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；僅剩8.9%才是「不論績效，替員工全面加薪」。

此外，調查也顯示，不論加薪原因為何，2023年企業計畫調薪「總幅度」，平均值則落在4.1%，也明顯少於去年同期調查的5.7%。

若進一步以「產業別」交叉分析，明年「加薪意願（比例）」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(70.5%)、「運輸與物流倉儲業」(67.1%)、「批發零售與貿易」(63.5%)，以及「金融保險與會計統計業」(60.3%)、「科技資訊業」(57.7%)。

至於明年有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他(她)們主要考量依序為：「想激勵員工表現」(63.5%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(48.8%)，以及「單純反映基本工資的調漲」(32.2%)、「考量物價水準與變化」(30%)。

其餘調薪的原因，又分別是：「反映公司本身營收的成長」(20.6%)、「出現盈餘，所以優先回饋員工」(18.1%)，以及「考量全國經濟成長率」(16.3%)。

但，為了留才或徵才，也有高達九成的公司指出，會採取「獎金或分紅」的激勵策略。不過比起去年(2021年)，今年「獎金或分紅」的支出：有53.3%是「持平」；有34.7%為「增加」；僅有12%是「減少」。若預估明年「獎金或分紅」的預算：仍是「持平」的，佔了50.3%；比今年「增加」的，僅佔13.1%；但比今年「減少」的，則有36.6%。

還有「薪資調整」也是留住人才的一種方法，只是對一般員工或者對主管，企業加薪留才所給的價碼並不相同。yes123求職網的調查發現，假如為了挽留「重要人才」，避免他(她)跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加5,236元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼8,618元。

再從企業角度觀察，對於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？本次調查結果更顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(58.8%)、「一般內勤行政人員」(34.3%)、「產線作業員」(32.6%)，以及「客服或門市人員」(27.9%)、「產線、設備工程師」(26.3%)。

其次才考慮被調薪的對象，又分別是：「研發人員、軟體技術人員」(21%)、「藍領技術人員」(19.4%)、「財務會計人員」(18%)，以及「行銷企劃人員」(13.9%)、「影音設計人員」(10.2%)。

上述「兔年加薪分紅調查」，是由yes123求職網於2022年11月17日到12月1日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,366份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%；至於「企業」部分，有效問卷共991份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。