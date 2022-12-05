美股拉回 台指期夜盤一度跌逾百點
美股四大指數走跌，傳出特斯拉上海廠減產消息，股價走跌超過5%，加上美國經濟數據優於預期，市場擔憂終端利率或將超乎預期，四大指數跌幅進一步擴大，四大指數跌幅約在1%上下，台指期夜盤開高後走低，跌點一度超過百點，最低回測14,812點。
現貨部分，三大法人買超11.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,941口至4,023口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,551口至3,606口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少160口至1,106口。
展望後市，短多上攻遇到獲利了結賣壓，但下方短均與月線持續上揚，有助多方持續消化上檔反壓，指數未破均線支撐前，短線盤勢仍對多頭較為有利。
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