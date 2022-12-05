產業用電阻礙淨零轉型？曾文生：產業也在尋求突破

本報今日報導指出2050淨零排放目標出爐8個月後，進度緩慢、產業用電成長等。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今出席台電活動時回應，台灣產業都在努力找尋方式突破。

曾文生表示，綠電目標方面，根據現在統計，原定2025年綠電要占供電占比20%，現在進度雖然有落後，但2026年就可以達到這樣的目標，時程上晚了一年，以長期計畫來說，稍微晚了一年也會加速來趕進度。

曾文生指出，至於國內產業用電，國家資源有一定的限制，產業繼續成長是要提升資源使用效率和生產附加價值，包含土地、人才，都是有限資源，怎樣在有限資源提升使用效率，是每個產業共同的目標。

他說，不只半導體，鋼鐵也會因製程工藝提升價格變高。產業怎麼發展出更多功能因應未來需要，像電動載具的結構、車體可能要更輕，這要怎麼設計、用什麼材質互相搭配，都會是新的工業、工藝。

曾文生指出，以台灣過去發展的狀況，他相信台灣企業都已經努力在找尋各種突破的方法、也在進行各種研究。