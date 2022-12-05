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淨零科技方案 明年投入119億元預算

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會今（5）日召開第二次委員會議，因應2050淨零目標，通過淨零科技方案，預計明（2023）年投入119億元科技預算，發展氫能發電、氫能儲運技術、深層地熱、並建立鋰、鎳、金、稀土等關鍵戰略金屬物資回收應用機制。

國科會主委吳政忠表示，淨零科技方案不是只有技術本身，還包含社會、政治等面向，例如，2050淨零的確將氫能當作目標，但未來是否能大量使用，還有待進一步發展。而氫能要能落地，社會溝通更是關鍵。因此，若要用氫能，必須要讓民眾了解重要性。

國發會今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供2050年淨零軌跡與行動路徑，國科會亦配合規劃推動「淨零科技方案」，布局「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」及「社會科學」等五大淨零科技領域。至於蔡政府先前5+2產業創新方案中的「綠能科技產業」及「循環經濟」，納入淨零科技方案。

國科會科技辦公室執行秘書葉哲良說明淨零科技方案規畫發展期程及預期效應。在2030年之前，關鍵技術的突破，目標鎖定研發全球首座百MW級浮動式離岸風電商轉、MW級甲烷裂解去碳燃氫機組。

他並指出，在產業減碳方面，2030年之前要建立關鍵戰略物資，包括鋰、鎳、金、稀土等回收應用機制。他解釋，國內目前大部分貴金屬及重要金屬都有回收，但回收後都運往海外精煉，結果這些重要物資就留在海外，國內業者須高價買回、再進口。如果若能在國內精煉，就可以留在國內使用，降低進口需求。

至於2030年之後，葉哲良指出，關鍵技術突破目標則是發展深層地熱電廠總裝置量達GW級、商業化氫能儲運技術及設施。此外，布局廢棄物資源循環應用體系，達成營建廢棄物與塑膠廢棄物全循環應用。

廢棄物 布局 離岸風電

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