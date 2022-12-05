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產業用機械設備維修及安裝業 產值可望重返千億大關

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
據今年統計，1-9月產值809億元，大幅成長22.1%，年營收有望再站上「千億元」大關。經濟部統計處
據今年統計，1-9月產值809億元，大幅成長22.1%，年營收有望再站上「千億元」大關。經濟部統計處

台灣產業用機械設備維修及安裝業產值自2015年起連續四年雙位數成長，於2018年突破千億元達1,099億元；隨後航空器維修受合約調整、新冠肺炎導致2019年、2020年陷入連兩黑；2021年因為經濟復甦終結負成長。據今年統計，1-9月產值809億元，大幅成長22.1%，年營收有望再站上「千億元」大關。

經濟部統計處說明，產業用機械設備維修及安裝業係指以恢復產業用機械設備正常運作為目的以及安裝行業，如機械、電子及光學設備、電力設備、船舶、航空器等之維修保養，以及廠房機械等安裝服務等。該產業在台灣分為三項主要產品，航空器維修、電子及半導體生產設備維修及安裝，以及專用機械設備維修及安裝。

回顧產業用機械設備維修及安裝業發展，該產業於2015至2018連續四年攀至「雙位數成長」，更在2018年突破千億元達1,099億元。

然而，2019年因發生航空器維修受合約調整，再加上比較基期高，出現微幅衰退；隔年又因為新冠肺炎衝擊航空業，導致航空器維修需求銳減，2020年產值大幅下滑近二成；2021年因經濟復甦回彈，結束二年負成長，今年1至9月產值達到809億元，大幅成長22.1%。

按產業別分析，台灣在航空器維修深受國際發動機業者肯定，均在台設立亞太維修據點，今年1至9月累計產值316億元，成長近二成，但尚未回歸疫情前水準；台灣在電子及半導體相關產業極具國際競爭優勢，今年在國內半導體大廠擴廠需求強勁推升下，累計1至9月產值277億元，成長15.1%。

最後，受惠國內發輸配電機械維修需求穩步增加，以及自動化生產趨勢帶動相關機械設備維修及安裝， 今年累計1至9月產值178億元，成長近三成。

統計處展望，雖然今年第4季終端市場需求疲弱，但隨著各國開放邊境管制，經貿交流活動逐漸恢復常軌，加上國內半導體大廠擴廠需求仍在，以及自動化生產蔚為發展趨勢，台灣產業用機械設備維修及安裝業全年產值可望重回千億元水準。

半導體 肺炎

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