以數位公益彰顯台灣價值 臺灣雷伊漢勒世界公民中心獨家授權公益NFT簽約記者會

創新技術結合公益慈善，以台灣之名與世界接軌。臺灣雷伊漢勒世界公民中心 ( 以下簡稱土耳其台灣中心 ) 於今 ( 5 ) 日，『在Join it&Datavan元宇宙商務應用中心 』( 由在一起管顧科技股份有限公司，與鴻翊國際股份有限公司，股票代號：3521，雙方合作成立 )，一同舉辦公益NFT 獨家授權簽約記者會。

會中不但介紹 ESG 人道救援系統 - 台灣中心，更進一步發表「公益型 NFT」募款計畫，如何結合再生能源公益、區塊鏈賦能等 Web 3 應用議題，打造具有前瞻、新創與科技化的公益慈善活動。

土耳其台灣中心於 2017年起，初期以來自美國、台灣外交部的專案經費支持，而後也在知名平台「嘖嘖」募資，在今年更獲得聯合國移民組織 ( IOM ) 的預算，投入建置再生太陽能、風力能源系統，以及水資源回收系統，成為世界上第一座「100 % 淨零碳排」的難民營。此外，透過成立難民婦女合作社，讓當地的手工編織藝品、香料，在電商推廣販售、自給自足趨近於損益兩平，達到社會企業的理想價值目標。這些國際高度關注的慈善義舉，皆來自台灣建築學者裘振宇一手策畫，讓世界以更多元、更具有別出心裁的眼光看見台灣。

本次獲得 NFT 獨家授權之單位，為長期投身永續 ( SDGs ) 議題的「在一起管顧科技股份有限公司」，而甫獲高雄市好人好事代表獎的董事長薛煒立表示：「運用新銳技術，結合創意慈善，是打破國界籓籬，發揚台灣愛與關懷的最好方式。我們會回贈每位參與者一個紀念版的 NFT，透過區塊鏈不可被竄改造假的技術，讓土耳其台灣中心執行慈善專款的全程紀錄，每一步都公開透明，獲取募款者的最大信任，慈善事業將更加發揚。」而一同合作創立元宇宙商務應用中心的鴻翊國際股份有限公司董事長張宏臺說明：「第一場活動就是這麼有意義的國際公益ESG人道救援，未來鴻翊國際將攜手「在一起」用數位科技翻轉產業。」

國際人道建築與教育協會理事長，也是催生土耳其台灣中心的裘振宇，也分享在執行救助難民孩子、籌建第一棟庇護所的辛苦過程，其中較為重要的一點，就是苦無募款的工具與渠道，以對接國際平台的資源，而透過「公益型 NFT - 台灣中心 WEB 3 募款方案」讓較難直接參與人道救助活動的台灣，有了充分發揮的機會。

如此義舉，也深獲監察院國家人權委員會監委范巽綠的好評，其表示：「人權無國界，台灣受到國際的尊重，就在於台灣也參與維護了世界的人權。」而文化部文化交流司司長桂業勤亦表達：「戰區的人道危難之中，台灣中心的拱頂庇護之下，更顯文化交流的深刻，展現人類文明的善與美。」立委林靜儀讚揚台灣中心，看到台灣年輕人能夠參與國際人道救援，是外交史上十分難得的機會。

Rotary International 國際扶輪社第一位華人社長黃其光 (Gary) 表示：「在任職期間，有機會到 8,000 公里外的土耳其，該國的文化跟台灣有許多相似之處，當地的扶輪社組織也很活耀，而台灣扶輪社也很慷慨，一年平均可以捐到1.500 萬美金，透過這樣的新興互助方式，給當地難民愛與關懷外，也帶來更多的實質助益。」

本次「公益型 NFT」募款計畫，由拓荒資本旗下的 Bifrost 負責區塊鏈顧問，並支援 NFT 發行所需的智能合約等區塊鏈技術，透過區塊鏈技術不可竄改的特性，達到「安全、透明與信任」的特點，提供慈善價值傳遞的新創平台，也符合應用在 ESG、CSR的企業場景，歡迎各大企業及個人響應慈善募款，一同以創新的義舉，將台灣的關懷傳遞全世界。

本次公益計畫可到以下網址：

https://nft.taiwanreyhanlicentre.com/zh-TW

中間為圖芭 · 阿凡歐魯(Tuba Alvanoğlu) 台灣中心財務和政治顧問服務志工，與左二為瓦力(Vaild)台灣中心專案經理，溫情演說。

在一起管顧科技股份有限公司，薛煒立董事長接受採訪。