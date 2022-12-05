數位競爭壟斷、平台議價 學者：不足之處應修法引述

公平會今（5）日舉行「競爭政策與公平交易法學術研討會」，多位學者對數位經濟競爭政策白皮書初稿提出建議，而對於政府是否應督促數位平台，同意媒體議價協商給予評論，學者們一致認同，國家政府強力支持，為矯正目前數位市場失靈的關鍵因素。

台灣海洋大學法律與政策學院副教授江雅綺，發表跨國科技巨擘與在地競爭秩序的研究，她指出數位廣告早就超越傳統廣告，即使數位廣告如此蓬勃發展，看似有愈來愈多業務和利潤，但許多在地業者，例如媒體、廣告行銷商等，未能共享成果。

她認為，美國、歐盟、澳洲與加拿大等國家，相當重視數位廣告市場是否有限制競爭、不公平競爭、或市場失靈的情況，她呼籲我國政府應借鏡他國的發展，探索台灣數位市場的未來，江雅綺表示，從公平會3月時發表的數位經濟競爭政策白皮書初稿中，觀察出公平會雖然以「推動媒體產業與數位平台進行集體協商」最為主軸，但目前公平會仍在產業調查階段。

此外，公平會委員建議，可以用《公平法》上的聯合行為來促成談判，雙方（媒體與大型數位平台）沒有達到理想結果，再來討論立法的機制，江雅綺認為目前我國想要推動的接近澳洲的媒體議價與法治精神。

政治大學法學院教授王立達指出，目前國際上有許多新立法，例如：歐盟的數位市場法已全部立法通過，六個月後就能生效（2024年上路）。另外，他指出公平會在白皮書內容中，將大型數位平台形塑成「大就是惡」，所以要限制平台的規模，並且拆分、縮小。王立達表示，世界各國對於數位平台所訂定的法律規範，思想基礎大多不是基於「大就是惡」，因此呼籲公平會應該要正視事實。

王立達表示，競爭法（台灣為公平交易法）原本就有它的局限，因為競爭法本來就屬於「被動」的法規，他說，高度集中市場，若因外在因素或廠商自然成長而來，即使競爭不足、有害消費者福祉，競爭法仍無法介入處理。

他表示，競爭法先天以不影響經濟、不推動經濟為基礎，他建議公平會，要照著市場的邏輯走競爭法才會成功，針對競爭法不足之處，應考慮修法引述，才能真正解決大型數位平台與在地業者的難題。