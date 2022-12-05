台積電赴美設廠「去台化」？ 吳釗燮斬釘截鐵：沒有

台積電在美國亞利桑那州5奈米廠，12月6日將舉行首批機台設備到廠典禮，預計2024年量產。民眾黨立委邱臣遠今在立法院外交及國防委員會質詢時詢問，是否擔心有「去台化」疑慮。外交部長吳釗燮答詢表示，他可以斬釘截鐵說「沒有去台化」，政府一點都不擔心台灣會失去護國神山。

立法院外交國防委員會今邀請經濟部、外交部等單位針對「台美21世紀貿易倡議談判目前進度」專案報告並備詢。

邱臣遠關切，台積電赴美設廠可能蘊含美方壓力，近期無論5奈米、4奈米，還有未來的3奈米都將移往美國在亞利桑那州設廠，各國的投資優惠都在釋放「去台化」訊息，讓台灣面臨挑戰。台灣是否受到美國壓力，以及簽訂不利台灣半導體的秘密協議、甚至是否有「去台化」的可能？

吳釗燮答詢表示，可以斬釘截鐵告訴委員「沒有秘密協議，也沒有去台化」，這是台灣工業實力對外的擴展，是台積電在全世界布局，讓其更加壯大的做法。

吳釗燮說，外交部和經濟部溝通協調非常密切，由於台灣產業鏈非常完整，條件在其他國家是找不到的，外交部一點都不擔心會失去護國神山，也不擔心半導體產業會被其他國家努力投資弱化。

吳釗燮指出，這段時間他看到最嚴重的問題，是中國不斷在網路世界擴大「去台化」、「掏空台灣」的聲量，讓台灣擔心「本來不是問題的問題」經過這樣宣傳，好像令人感覺到人心惶惶，相關部會會處理這個問題。